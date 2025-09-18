염정아, 뺨 맞고 쓰러졌다…"힘 조절 못해, 결국 촬영장 이탈" ('라스')

사진=텐아시아DB

정보석이 과거 촬영 에피소드를 밝힌 가운데, 염정아에게 뺨인 때린 비하인드를 공개했다.지난 17일 방송된 MBC 예능 ‘라디오스타’에서는 정보석, 이석훈, 옹성우, 우즈가 게스트로 출연했다.이날 정보석은 최수종, 염정아와 함께 출연했던 ‘야망’에 재밌는 일화가 있다며 “집안에서 염정아 씨랑 나랑 맺어주는데 염정아가 최수종한테 간다. 드라마에서 내가 염정아 씨 뺨 때리는 장면이 있었다”라고 말했다.이어 “저는 때리는 연기를 할 때 실제로 안 때리고 연기하자고 한다. 누군가 때릴 때 감정이 많이 올라올 때 때리면 안되니까. 근데 염정아 씨가 진짜로 때려야 리얼하게 연기를 할 수 있다면서 진짜로 맞겠다고 하더라”고 회상했다.결국 끈질긴 실랑이 끝에 정보석은 촬영 때 실제로 염정아의 때렸다고. 근데 "힘을 조절한다고 했는데 염정아 씨가 뺨을 한대 맞고 쓰러졌다”고 밝혔다. 결국 감독님에게 한소리 듣고 속상해서 촬영장을 이탈했다는 정보석은 "화가 나더라. 내가 안 때린다고 했었으니까. 염정아 씨도 나중에 미안해했다. 그 이후 합을 맞춰서 다시 했다”고 말했다.'원조 키스신 장인' 정보석은 자신이 국내 최초 시도한 키스 장면이 있다고 밝혔다. 그는 “‘여자의 남자’로 김혜수 씨랑 했던 거다”라며 “당시 대통령은 높은 권력의 상징이니까. 하찮은 기자가 대통령 딸을 만나냐고 해서 숱한 방해가 있었다. 그러다가 수영장에서 만나서 입수한 채 물속에서 키스했다”라고 수중 키스에 대해 설명했다.해당 키스신 영상을 본 김구라는 “우리 보석 씨 만나려고 부력을 이겨낸다. 물에 뜨니까 주저 앉히는 거 아니냐”라고 했고, 정보석은 “왜 이렇게 오래 트냐”며 민망해했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr