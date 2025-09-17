/ 사진=텐아시아DB

배우 지승현이 프로야구 삼성 라이온즈 홈 경기의 시구자로 마운드에 오른다.지승현은 17일(오늘) 오후 6시 30분 대구 삼성 라이온즈 파크에서 열리는 삼성 라이온즈와 롯데 자이언츠의 경기에서 승리 기원 시구를 진행한다. ‘고려거란전쟁’ 양규 장군, ‘굿파트너’에서 국민 불륜남으로 인기를 끌었던 김지상 등 다양한 캐릭터를 소화하며 대중들의 사랑과 연이은 수상까지 제 2의 전성기를 맞고 있는 지승현은, 오는 9월 24일 첫 공개되는 웨이브(Wavve)X드라맥스 오리지널 ‘단죄’(극본 김단비, 연출 최형준, 제작 타이거스튜디오)에서 보이스피싱 조직 ‘일성파’의 수장이자 냉철한 범죄 설계자인 마석구 역을 맡아 강렬한 ‘악역 열연’을 예고한다.지승현은 2016년 드라마 ‘태양의 후예’가 큰 인기를 끌던 당시 진행했던 시구에 이어 9년 만에 마운드에 서게 되었으며, ‘단죄’를 통해 보여줄 섬뜩한 악역과는 또 다른 모습을 선사할 예정이라 기대가 모인다.지승현은 “어릴 적 누구나 한 번쯤 야구 선수를 꿈꿔 본 적이 있을 것이고, 나도 그런 어린이 중 한 명이었기에 오랜만에 찾아온 시구 기회가 너무나 뜻깊다”라며, “어린 시절 늘 대구 삼성을 응원했던 동심을 떠올리며 설레는 마음으로 홈구장에 출격한다. 꼭 홈구장의 ‘승리 요정’이 되었으면 좋겠다”라는 소감을 전했다. 이어 “9월 24일 첫 공개되는 웨이브X드라맥스 오리지널 ‘단죄’도 많은 시청을 부탁드린다”라고 기대를 당부했다.한편 웨이브X드라맥스 오리지널 드라마 ‘단죄’는 보이스피싱 사기로 가족과 꿈 모두를 잃은 무명 배우가 딥페이크 기술을 활용해 거대 보이스피싱 조직에 잠입, 인생을 건 복수를 감행하는 범죄 스릴러 드라마다. 심각한 사회 문제로 떠오른 보이스피싱과 AI 기반 범죄를 본격적으로 다룬 ‘21세기형 스릴러’로, 차세대 사이버 범죄의 실체를 리얼하게 담아낼 예정이다.‘단죄’는 9월 24일(수)부터 매주 수·목요일 밤 9시 30분 웨이브(Wavve), 밤 9시 40분 드라맥스에서 순차 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr