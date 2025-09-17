텐아시아 DB

바이브 윤민수가 상암동 건물을 매각한다.지난 15일 한 매체에 따르면 윤민수는 2022년 6월 약 40억원에 매입한 지상 6층 규모 상암동 근린생활시설 건물을 45억원에 내놨다.이 건물은 2018년 준공된 신축급 건물로 지하철 6호선과 공항철도·경의중앙선이 지나는 디지털미디어시티역 인근에 위치해있다. 대지면적 146㎡ 규모로, 윤민수가 대표로 있는 법인 명의로 매입됐다. 윤민수는 싱가포르 사업가 데이비드 용과 지분을 나눠 보유 중이다. 주변에는 방송인 이수근, 송은이 소유의 건물도 자리하고 있다.한편 윤민수는 2006년 비연예인 김민지 씨와 결혼했으나 지난해 결혼 18년 만에 이혼했다. 이들 사이에는 아들 윤후가 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr