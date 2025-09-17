그룹 아이들 우기/사진제공=큐브엔터테인먼트

그룹 아이들 멤버 우기(YUQI)의 첫 싱글이 국내외 음원차트 정상에 올랐다.우기는 지난 16일 첫 싱글 'Motivation'을 발매했다. 이번 앨범은 중국 최대 음악 플랫폼 QQ뮤직과 쿠거우뮤직의 디지털 앨범 베스트셀러 일간 차트에서 1위를 기록했다. 타이틀곡 'M.O.'와 선공개곡 '아프다'는 QQ뮤직 뮤직비디오 종합 차트 상위권에 나란히 진입했다.국내 성과도 두드러졌다. 'M.O.'는 음원사이트 벅스 실시간 차트 1위에 올랐으며, 'M.O.'와 '아프다'는 멜론 HOT100(30일) 차트에 모두 진입했다.글로벌 차트에서도 성과를 보였다. 'M.O.'는 미국 아이튠즈 8개국 차트, '아프다'는 2개국 차트에 이름을 올리며 한국과 중국을 넘어 글로벌 시장에서 영향력을 입증했다.타이틀곡 'M.O.'는 1990년대 붐뱁 기반의 힙합 트랙으로, 우기가 직접 작사·작곡했다. 규칙이나 시선에 얽매이지 않고 직감에서 비롯된 확신이 자신을 움직이는 힘이라는 메시지를 담았다.우기는 오는 18일 Mnet '엠카운트다운'을 통해 첫 음악방송 무대를 선보인다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr