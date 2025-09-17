임재범/ 사진 제공=블루씨드엔터테인먼트

가수 임재범이 '레전드'라는 수식어에 겸손한 모습을 보였다.임재범은 17일 서울 강남구 일지아트홀에서 40주년 전국투어 콘서트 개최 기념 기자간담회를 열었다.가요계의 '레전드'로 평가받는 임재범. 이날 임재범은 '레전드'라는 수식어에 대해 의견을 밝혔다. 그는 "시간이 지났으니까 그냥 인정해 주셔서 '레전드'라고 불리게 것 같다"고 말했다.이어 "'레전드'로 불리는 다른 가수들 만큼 활동을 하진 않았다. 공연을 그렇게 자주 하지도 않았고, 앨범을 자주 내지도 않았다. 그럼에도 팬들이 많은 사랑을 주셨고, 훌륭한 가창력을 가지진 않았지만 후배들이 인정해 줘서 그런 별명이 붙었다고 생각한다"고 겸손한 자세를 보였다.임재범은 40주년을 맞아 '인사'를 시작으로 '니가 오는 시간'을 비롯해 다양한 장르의 음악과 영상을 순차적으로 공개할 예정이다. 이어 오는 11월 29일 대구 공연을 시작으로 인천, 서울, 부산 등에서 전국투어 콘서트 '나는 임재범이다'를 열고 음악 인생 40년의 의미를 팬들과 함께 나눈다.임재범의 정규 8집 선공개곡 '인사'는 이날 오후 6시에 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr