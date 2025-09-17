임재범/ 사진 제공=블루씨드엔터테인먼트

임재범/ 사진 제공=블루씨드엔터테인먼트

가수 임재범이 데뷔 40주년을 맞은 소감을 밝혔다.임재범은 17일 서울 강남구 일지아트홀에서 40주년 전국투어 콘서트 개최 기념 기자간담회를 열었다.이날 임재범은 "처음 음악을 시작했을 때는 겁도 없이 그냥 달려들었다. 다 할 수 있을 거라고 착각하고 시작했는데 10년, 20년, 30년 지나고 보니 소리 내는 것조차도 하나하나가 두렵다. 내가 지금 정말 제대로 하고 있는지도 더 많이 점검하게 된다. 가면 갈수록 어려워진다"고 말했다.이어 "세월이 이렇게 빨리 갈 줄 몰랐다. 어렸을 때는 건방지게 노래한 것 같다. 나이가 들어가면서 책임감도 무거워진다. 영혼을 넣어서 노래해야 한다. 그래야 들으시는 분께도 전달이 될 테니 더 신중해진다"고 설명했다.40년 음악 인생을 보내며 그의 음악도 더 성숙해졌다. 임재범은 "나이가 들어 힘은 빠지긴 했지만, 또 내가 가지고 있는 소리가 이전 같지 않아 만족하지 못하는 분도 있겠지만, 그만큼 감성이나 노래에 대한 생각은 더 깊어졌다고 생각한다. 나이가 든 게 그렇게 나쁘지만은 않은 것 같다"고 전했다.임재범은 40주년을 맞아 '인사'를 시작으로 '니가 오는 시간'을 비롯해 다양한 장르의 음악과 영상을 순차적으로 공개할 예정이다. 이어 오는 11월 29일 대구 공연을 시작으로 인천, 서울, 부산 등에서 전국투어 콘서트 '나는 임재범이다'를 열고 음악 인생 40년의 의미를 팬들과 함께 나눈다.임재범의 정규 8집 선공개곡 '인사'는 이날 오후 6시에 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr