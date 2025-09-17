사진제공=크레아 스튜디오

가수 겸 배우 에녹이 ‘한일가왕전’에서 파격 퍼포먼스를 선보였다.에녹은 지난 16일 방송된 MBN ‘2025 한일가왕전’에서 박서진, 진해성, 신승태, 김준수, 최수호, 강문경 등과 함께 한국팀으로 참가해 일본팀 타케나카 유다이, 마사야, TAKUYA(타쿠야), Juni(주니), SHU(슈), 키모토 신노스케, Shin(신)을 상대했다.본선 1차전 ‘1대 1 즉흥선발전’에서 에녹은 안전지대의 ‘와인레드의 마음’ 무대로 일본팀의 ‘R&B 강자’ 슈와 맞붙었다. 에녹은 침대 위에 누워서 치명적인 면모를 과시하는 퍼포먼스부터 파격의 연속으로 한시도 방심할 수 없게 만들었다. 에녹이 침대 위에 앉아 와인을 몸에 부으며 흠뻑 적시는 퍼포먼스엔 모두가 깜짝 놀랐다. 특히 에녹은 ‘일본어 능력자’ 최수호에게 발음 특훈까지 받으며 완벽한 무대를 완성하는 데 진심을 쏟았다.에녹의 파격적인 퍼포먼스를 본 일본 심사위원 아츠코는 “당신은 마성의 남자예요. 어른만의 매력이 있어요. 흠뻑 젖으면서 퍼포먼스 하는 사람은 이제껏 본 적이 없어요. 에녹 씨 최고”라며 극찬을 쏟아냈다.다음 이야기에서는 2차전 ‘1대1 한 곡 배틀’과 3차전 ‘1대1 현장 지목전’의 하이라이트 장면이 공개돼 기대감을 높였다.한편 에녹은 오는 21일 오후 6시 새 디지털 싱글을 발표하며 신곡으로 팬들과 만난다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr