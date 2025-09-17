빅뱅/ 사진=태양 SNS

사진 제공=코첼라

그룹 빅뱅(BIGBANG)이 데뷔 20주년 첫 행보로 '2026 코첼라' 합류를 알렸다.16일 0시(북미 현지 기준) 발표된 세계 최대 규모의 음악 페스티벌 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌'(Coachella Valley Music and Arts Festival, 이하 '코첼라') 라인업에 따르면 내년 데뷔 20주년을 맞이하는 빅뱅이 완전체로 '2026 코첼라' 무대에 오른다.빅뱅은 2026년 4월 12일과 19일(북미 현지 기준), 미국 캘리포니아 인디오에서 열리는 코첼라 메인 스테이지에서 단순한 무대 복귀를 넘어, 20년 음악 여정을 집대성한 글로벌 퍼포먼스를 선보일 예정이다. 이번 공연은 그룹의 20주년을 알리는 첫 신호탄이자, 전 세계 음악 팬들이 열광하는 무대 중 하나에서 펼쳐지는 컴백으로 기록될 전망이다.올해 코첼라 라인업에는 저스틴 비버(Justin Bieber), 사브리나 카펜터(Sabrina Carpenter), 카롤 지(Karol G) 등 시대를 아우르는 최고 아티스트들이 대거 포진해 있다. 이 가운데 G-DRAGON(지드래곤)과 태양, 대성이 빅뱅이라는 그룹명으로 코첼라 라인업에 이름을 올려 이목을 끈다.데뷔 20주년을 맞은 빅뱅의 코첼라 무대에 이목이 집중되는 가운데, 향후 이어질 빅뱅 20주년 컴백과 앞으로의 행보에도 기대감이 커진다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr