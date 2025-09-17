그룹 루네이트/사진제공=판타지오

그룹 루네이트가 '흔하지 않은' 팬사랑을 자랑했다.루네이트는 17일 오전 11시 서울시 광진구 예스24 라이브홀에서 싱글 2집 'LOST'(로스트) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 개최했다.카엘은 이날 "지난 유럽 투어를 다녀오면서 굉장히 성장했다"면서 "외국어로 팬들과 소통하면서 어떻게 팬들과 잘 교감할 수 있을지 고민한 시간이었다"고 밝혔다. 진수도 "이번에 새로운 걸 표현하면서 즐거움을 많이 느꼈다. 팬들에게도 감정표현을 잘해서 많은 걸 느낄 수 있게 해드리고 싶다"고 거들었다.진수는 팬사랑과 역조공으로 대표되는 루네이트의 모습에 대해 "우리는 팬사랑을 보여주는 게 아니라 진짜 팬사랑이 진심으로 우리 안에 있어서 '돌려드려야겠다'고 마음을 먹으면서 드러나는 것 같다. 팬들이 우리 사랑이 과하다고 느낄 정도로 배불리 먹이고 사랑을 드릴 예정"이라며 너스레를 떨었다.루네이트는 지난 앨범 이후 약 7개월 만에 싱글 2집 'LOST'로 컴백한다. 이번 싱글에는 앨범과 동명의 타이틀 곡 'Lost'를 비롯해, 'Bad Girl'(배드 걸), 'Nauty'(나티)까지 총 3곡 수록돼 있다. 타이틀 곡 'Lost'는 몽환적인 분위기를 중심으로 '너'라는 빛에 잠식된 루네이트의 이야기를 담은 노래다. 이 곡은 팝스타 Charlie Puth(찰리 푸스)의 동생인 작곡가 Stephen Puth(스테판 푸스)가 작업에 참여한 것으로 알려졌다.한편, 루네이트의 싱글 2집 'LOST'는 17일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr