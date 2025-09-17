사진=정은표 SNS

배우 정은표의 아들이 서울대학교에서 공연을 펼친다.정은표는 17일 자신의 인스타그램에 "오늘은 긴 하루가 될 거 같다. ktx-서울역에서 아내를 만나서 지웅이 학교로 이동"이라는 글과 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 정은표가 자신의 일정을 위해 대중교통을 타고 부지런히 하루를 보내고 있는 모습. 특히 정은표는 "지웅이가 학교 축제 무대에서 공연한다고 놀러 오라고 해서 구경 간다"라고 언급해 서울대학교 학생인 아들이 어떤 공연을 할지 누리꾼들의 기대를 높였다.한편 정은표는 아들이 2022학년도 서울대 인문계열에 합격했다고 알려지며 많은 이들을 놀라게 했다. 아들은 지난해 1월 9일 육군 현역으로 입대해 육군 제28보병사단에서 복무, 지난달 전역했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr