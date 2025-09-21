사진=-tvN

사진=-tvN

고민시가 계약을 체결한 미스틱액터스의 또 다른 소속 배우 이지원이 넷플릭스 '은중과 상연'에서 김고은의 대학 동아리 친구로 출연한 데 이어, '신사장 프로젝트'에서도 활약을 이어가고 있다.지난 16일 방송된 tvN 월화드라마 '신사장 프로젝트'에 이지원이 '강여경' 역으로 처음 등장해 극의 분위기를 환기하며 시청자들의 시선을 사로잡았다.'신사장 프로젝트'는 레전드 협상가, 현 치킨집 사장으로 미스터리한 비밀을 가진 신사장(한석규 분)이 편법과 준법을 넘나들며 사건을 해결하고 정의를 구현해 내는 분쟁 해결 히어로 드라마다.이지원은 극 중 마헌경찰서 서부지구대 소속 순경으로 처음 등장해, 현실감 있는 순경의 모습으로 극에 자연스럽게 녹아들었다. 상황을 빠르게 파악해 대응하고, 때로는 동료를 향한 진심 어린 응원을 전하며 당찬 패기와 친근한 매력을 동시에 드러냈다. 안정적인 연기로 캐릭터와 높은 싱크로율을 보여주며 시청자들에게 강한 첫인상을 남겼다.또한 최철의 곁에서 든든한 동료로 자리하며 극의 분위기를 한층 살렸다. 상황에 맞는 디테일한 표현과 안정적인 호흡으로 극에 생동감을 불어넣은 이지원은 존재감을 확실히 각인시켰다.이지원은 드라마 '슬기로운 의사생활', '악귀', '마이 데몬' 등에 출연하며 장르를 넘나드는 활약을 이어왔다. 다양한 작품 속에서 차근차근 입지를 다져온 그는 이번 '신사장 프로젝트'를 통해 새로운 변신에 나서며 한층 넓어진 연기 스펙트럼을 보여줄 예정이다.'신사장 프로젝트'는 매주 월, 화 오후 8시 50분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr