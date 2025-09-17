사진제공=ENA, SBS Plus

'나는 SOLO' 28기 솔로녀가 첫 데이트 선택부터 눈물을 쏟았다.17일 방송되는 ENA와 SBS Plus 예능 '나는 SOLO'(이하 '나는 솔로')에서는 충격과 설렘이 교차한 28기의 첫 데이트 선택이 공개된다.이날 28기 솔로남녀는 서로의 스펙은 물론, 이혼 사연과 자녀 양육 여부까지 모든 것을 밝힌 후 첫 데이트 선택에 돌입한다. 이번 데이트는 솔로남들이 "나 외로워~"라고 데이트 신청을 하면 솔로녀들이 원하는 솔로남을 선택하는 방식으로 진행된다. 그런데 한 솔로녀는 데이트 선택 후 돌연 눈물을 쏟아 모두를 놀라게 한다. 이 솔로녀는 제작진과의 인터뷰에서 당시 복잡했던 속마음을 밝히면서 또다시 현장을 눈물바다로 만든다.그런가 하면 3MC 데프콘, 이이경, 송해나는 한 솔로남에게 다수의 솔로녀들이 몰리자 단체로 경악한다. 상상초월 결과를 확인한 송해나는 "진짜요? 대박이다!"라고 말한다. 데프콘은 "(자기소개 타임이 솔로녀들에게) 어필이 많이 됐구나"라고 분석한다.첫 데이트 선택부터 사랑에 빠진 솔로녀도 있다. 이 솔로녀는 "(사랑에) 빠지면 어떡하지? 정신 차려!"라며 스스로를 다잡는다. 솔로남녀의 눈물과 의욕이 폭발한 솔로나라 28번지의 첫 데이트 선택에서 누가 인기남에 등극한 것인지, 첫 데이트 선택에서 눈물을 쏟은 솔로녀가 누구일지 관심이 쏠린다.'나는 솔로'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr