아이브 리즈/ 사진 제공 = 에잇세컨즈

아이브 리즈/ 사진 제공 = 에잇세컨즈

아이브 리즈/ 사진 제공 = 에잇세컨즈

아이브 리즈/ 사진 제공 = 에잇세컨즈

그룹 아이브(IVE) 리즈가 에잇세컨즈 모델로 발탁됐다.캐주얼 브랜드 에잇세컨즈는 17일 리즈와 함께한 FW시즌 화보를 공개하고 모델 발탁 소식을 알렸다.공개된 화보는 에잇세컨즈와 디자이너 브랜드 민주킴(MINJUKIM)의 컬래버레이션 제품을 착용한 리즈의 다채로운 매력을 담고 있어 글로벌 팬들의 뜨거운 반응을 자아냈다.해당 컬래버레이션은 장미가 피어나는 정원에서 영감을 받아 기획됐다. 리즈는 크롭 재킷과 벌룬 스커트, 꽃무늬 튤 드레스, 자수 카디건 등 민주킴의 동화적 로맨스와 에잇세컨즈의 캐주얼 감성이 어우러진 다양한 의상을 자신만의 매력으로 완벽 소화해 감탄을 자아냈다. 그는 로맨스 판타지에서 튀어나온 듯한 미모를 자랑했다.에잇세컨즈는 리즈를 새 모델로 발탁함으로써 20~30대 소비자를 대상으로 브랜드 선호도를 제고하고 고객층을 넓혀가고자 한다. 향후 리즈와 함께 브랜드가 추구하는 다양한 트렌드와 스타일을 순차적으로 제안할 계획이다.브랜드 관계자는 "Z세대가 선망하는 아이브 리즈를 통해 에잇세컨즈의 올가을 주요 스타일링을 효과적으로 소개하고자 한다"며 "특히 이번 민주킴 협업 상품은 리즈가 지닌 신비로운 이미지와 부합되면서 시너지를 낼 것으로 기대한다"라고 전했다.리즈의 더 많은 화보 및 착용한 제품은 전국 에잇세컨즈 매장과 온라인 쇼핑 플랫폼 SSF샵, 브랜드 공식 인스타그램과 유튜브 채널 등을 통해 확인할 수 있다.리즈가 속한 아이브는 지난 7일 SBS '인기가요'를 끝으로 미니 4집 '아이브 시크릿(IVE SECRET)' 활동을 마무리했다. 오는 10월 31일부터 11월 2일까지 3일간 서울 올림픽공원 KSPO DOME(구 체조경기장)에서 새 월드 투어 '쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)'의 포문을 연다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr