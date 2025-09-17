/사진 = 트라이어스
남성 듀오 대표주자인 길구봉구가 신곡으로 돌아온다.

길구봉구는 17일 오후 6시 신곡 ‘모든 날의 우리’를 발매하며 오랜만에 음악팬들의 곁을 찾는다. 이번 곡은 지난해 6월 발표한 ‘Good Night’(굿나잇) 이후 약 1년 3개월 만의 신곡으로 기다렸던 시간만큼 더욱 깊어진 가을 감성을 담아냈다.

‘모든 날의 우리’는 이별의 순간을 마주한 감정을 진솔하게 풀어낸 발라드 곡으로 6/8 박자의 부드러운 그루브 위에 섬세한 화성 변주와 풍성한 스트링 사운드가 어우러져 깊은 울림을 선사한다. 무엇보다 길구봉구 특유의 짙은 감성과 탁월한 보컬 표현력이 곡 전반을 이끌며 지나간 순간들에 대한 소중함을 조용히 되새기게 한다.

특히 이번 곡은 발매 전날 진행된 모 대학교 축제에서 선공개 됐고 관객들로부터 뜨거운 반응을 얻었다.
또한 이번 신곡 발매와 함께 라이브 클립 영상도 공개될 예정으로, 완성도 높은 라이브 퍼포먼스를 통해 팬들에게 더욱 진한 감동을 선사할 전망이다.

최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr

