사진=장원영 SNS

그룹 아이브 멤버 장원영이 럭셔리한 일상을 과시했다.장원영은 지난 16일 자신의 인스타그램 스토리에 "Wanted this baby so badly. Thanks for the best present Love u so much"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 순차적으로 게재했다.공개된 사진들 속에는 장원영이 해외 명품 브랜드 B사 관계자들과 식사 시간을 갖고 있는 모습. 특히 장원영은 시계 선물을 받았는데 해당 시계에 대해 "진짜 갖고 싶었던 것"이라며 기쁜 마음을 표출했다.한편 장원영이 속한 아이브는 지난달 25일 네 번째 미니앨범 '아이브 시크릿(IVE SECRET)'을 발매해 최근 활동을 종료했으며, 현재는 개인 스케줄들을 이어가고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr