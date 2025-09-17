추성훈, 광대 찢어지네…김유정 앞 소년 미소

방송인 추성훈의 입이 귀에 걸렸다.16일 추성훈은 자신의 계정에 “만나서 반갑습니다. 감사합니다”라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 추성훈은 배우 김유정과 인증샷을 찍은 모습. 김유정은 요정같은 이목구비에 청순미를 더했다.한편 추성훈은 일본 톱모델 야노 시호와 2009년 결혼해 2011년 10월 추사랑을 낳았다. 추성훈은 과거 KBS 2TV 예능 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에 추사랑과 출연해 많은 사랑을 받았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr