'59세' 이경실, 폐경 후 지방간 2기 진단 받았다…"갱년기로 소화불량" 호소 ('스타건강랭킹')

사진=텐아시아DB

이경실(59)이 폐경 후 지방간 2기 진단을 받는다.17일 방송되는 채널A ‘스타건강랭킹 넘버원’에서는 반복되는 소화불량으로 인한 장독소가 쌓이면 노폐물이 지방으로 전환되어 비만을 유발한다는 내용으로 비만 탈출에 꼭 필요한 넘버원 처방을 찾아본다.녹화 시작에 앞서, 지석진은 대뜸 ‘큰일이 났다’며 울상을 짓는다. 알고 보니 요즘 맛있는 걸 너무 많이 먹어 뱃살이 많이 나왔다는 것. MZ 아재로 이름난 지석진은 유달리 튀어나온 윗배가 고민이라고. 그의 고민에 이경실은 ‘그렇게 계속 드시다간 독고영재 씨처럼 배가 나올 것’이라며 팩폭을 날렸고, 이를 듣던 독고영재는 ‘내 배는 지방이 아니라 근육이라며’ 목소리를 높여 웃음을 자아낸다.‘관리의 여왕’ 한다감도 해마다 늘어나는 나잇살이 고민이라고 털어놓는다. 20대 때 입던 옷이 맞냐는 지석진의 질문에 ‘몇 년 전부터 살짝 부담스럽다’며, 식사량도 많지 않은데 왜 이렇게 살이 찌는지 모르겠다고 속상해한다.이날 출연한 김세완 가정의학과 전문의는 ‘소화력 붕괴! 비만 고위험군은?’이라는 주제로 진행된 건강랭킹 결과에서 ‘겉과 속이 다른 분이 많았다’라며 놀라워한다. 랭킹 결과가 공개되자 독고영재는 ‘이 프로그램이 이해가 안 간다’라며 순위를 부정해 결과에 기대를 모은다.이어 공개된 건강 랭킹에서 지석진은 적혈구의 모양이 보름달처럼 둥글고 예쁘게 생겨, ‘적혈구 미남’이라는 타이틀을 얻는다. 이와 반대로 한다감은 적혈구의 상태가 공개되자 당황한 모습을 보이며 부끄러워한다. 전문의가 ‘찌그러진 적혈구’라고 칭한 한다감의 적혈구 모양을 본 지석진은 ‘적혈구 추녀’라고 놀리고, 독고영재는 ‘다감 씨가 별에서 온 줄 알았다’라며 너스레를 떤다.평소 갱년기로 소화불량을 호소하던 이경실은 비만을 살피는 여러 검사 중 복부 초음파에서 내장 지방과 함께 지방간이 발견돼 큰 충격을 안겼다는 후문이다.'소화력 붕괴’로 ‘비만의 위험’이 높은 위기의 스타는 누구일지, 건강랭킹 결과는 이날 오후 8시 10분 방송되는 ‘스타건강랭킹 넘버원’에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr