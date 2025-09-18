사진=텐아시아DB

Mnet '보이즈 2 플래닛'이 치열한 경쟁 속에서 피어난 우정과 성장의 이야기를 담아내며 시청자들에게 또 다른 감동을 전하고 있다. 앞서 2년 전 방송된 '보이즈 플래닛' 시즌 1에서는 장하오와 성한빈이 프로그램 초반부터 G그룹과 K그룹의 센터로 발탁돼 끈끈한 서사를 쌓았고, 최종회에서는 나란히 1위와 2위를 차지하며 큰 사랑을 받았다.'보이즈 2 플래닛'(BOYS II PLANET)은 단순한 서바이벌을 넘어, 서로를 의지하며 함께 성장해온 참가자들의 이야기로 공감을 불러일으켰다. 무대에서 부딪히고 다시 손을 맞잡는 과정에서 생겨난 끈끈한 관계성은 또 다른 '입덕 포인트'가 되며, 오는 2025년 플래닛 공식 신인 K-POP 보이그룹 탄생에 대한 기대감을 더욱 고조시키고 있다.'보이즈 2 플래닛'은 지난 15일 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 9월 2주차 TV-OTT 통합 화제성 부문 1위를 탈환하며 폭발적인 인기를 다시 한번 입증했다. 치열한 열정으로 완성하는 무대만큼이나 참가자들이 써 내려가는 우정과 동행의 서사에 열광하며 꾸준한 화제를 이어가고 있는 것.세미 파이널 무대를 준비하는 과정에서도 이 같은 관계성은 빛을 발했다. 팀의 리더로 활약한 리즈하오는 뜻밖의 난관을 마주한 유강민, 쑨헝위 등 팀원들을 유쾌하게 감싸며 특유의 에너지를 전파했고, 이는 완성도 높은 무대를 만들어낸 핵심 동력이 됐다. 막내 나윤서를 믿고 따르는 형들의 케미는 물론, 플래닛 캠프 첫 룸메이트로 서로의 버팀목이 된 '성실함의 아이콘' 박동규와 김준민의 조합도 눈길을 끌었다.치열한 경쟁을 하면서도 상대가 돋보일 수 있도록 배려와 용기를 한 모습도 인상적이었다. 킬링파트에 주저하던 이상원을 격려한 조우안신, 그리고 장지아하오에게 본인의 파트를 양보한 이상원 등 서로를 위하는 마음은 무대에서 강력한 시너지로 발현됐다. 그 결과 'Chains' 팀은 세미파이널 1위를 차지하며 엠카운트다운 출연과 오프라인 팬미팅 'PLANET DATE' 기회를 얻게 됐다.땀과 눈물 속에서 만들어진 서사는 단순한 순위를 넘어서는 특별한 감동을 전했다. 마지막 무대를 앞둔 지금, 이들이 함께 써 내려가는 우정과 성장의 이야기는 더욱 값지게 빛나고 있다. 과연 경쟁을 넘어선 동행의 여정이 어떤 결실로 이어질지 관심이 집중된다.18일(오늘) 밤 9시 20분 방송되는 '보이즈 2 플래닛' 10회에서는 최종 무대에 오를 16명의 참가자가 공개되며, 데뷔를 향한 여정이 본격적으로 막바지에 들어선다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr