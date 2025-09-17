(왼쪽부터) 캣츠아이 메간, 소피아, 마농, 윤채, 라라, 다니엘라 / 사진 제공=하이브 x 게펜 레코드

하이브와 게펜 레코드의 글로벌 걸그룹 KATSEYE(캣츠아이)가 빌보드 메인 송차트 자체 최고 순위를 또 한 번 갈아치웠다.16일(이하 현지시간) 공개된 빌보드 최신 차트(9월 20일 자)에 따르면 KATSEYE(다니엘라, 라라, 마농, 메간, 소피아, 윤채)의 두 번째 EP 'Beautiful Chaos(뷰티풀 카오스)' 수록곡 'Gabriela(가브리엘라)'가 '핫 100' 57위에 올랐다. 전주 대비 7계단 뛰어오른 순위이자 이들이 '핫 100'에서 거둔 가장 좋은 성적이다.'핫 100'에 94위(7월 5일 자)로 첫 진입했던 이 곡은 지난 8월 KATSEYE의 '롤라팔루자 시카고'와 '서머소닉 2025(Summer Sonic 2025)' 무대가 입소문을 타며 차트 역주행을 시작했다. 실제 이 시기 'Gabriela'의 빌보드 '핫 100' 순위가 76위(8월 23일 자)로 껑충 뛰었다. 이후 72위(8월 30일 자), 63위(9월 6일 자)를 거쳐 64위(9월 13일 자)로 잠시 숨을 고른 뒤 이번 주 상승폭을 더 키웠다.KATSEYE는 앨범 차트에서도 강세를 보이고 있다. 'Beautiful Chaos'가 '빌보드 200'에서 32위를 차지해 11주 연속 차트인했다. '톱 앨범 세일즈'와 '톱 커런트 앨범 세일즈' 부문에서는 각각 12위, 11위에 랭크돼 이 역시 KATSEYE 자체 최고 순위를 경신했다.이들은 최근 개최된 '2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈'(MTV Video Music Awards)에서 '올해의 푸시 퍼포먼스'(PUSH Performance of the Year) 트로피를 품에 안았다.KATSEYE는 하이브 방시혁 의장이 주도하는 'K-팝 방법론의 세계화'를 실현 중인 그룹이다. 이들은 전 세계 12만 명의 지원자가 몰린 글로벌 오디션 프로젝트 '드림 아카데미'를 통해 탄생했으며, 하이브 아메리카의 T&D(트레이닝&디벨롭먼트) 시스템에 기반해 작년 6월 미국에서 데뷔했다. 오는 11월부터는 첫 단독 북미 투어에 나설 예정이며 내년 4월에는 '꿈의 무대'로 불리는 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌'(Coachella Valley Music and Arts Festival) 무대에 선다. <끝>김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr