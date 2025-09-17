하이브와 게펜 레코드의 글로벌 걸그룹 KATSEYE(캣츠아이)가 빌보드 메인 송차트 자체 최고 순위를 또 한 번 갈아치웠다.
16일(이하 현지시간) 공개된 빌보드 최신 차트(9월 20일 자)에 따르면 KATSEYE(다니엘라, 라라, 마농, 메간, 소피아, 윤채)의 두 번째 EP 'Beautiful Chaos(뷰티풀 카오스)' 수록곡 'Gabriela(가브리엘라)'가 '핫 100' 57위에 올랐다. 전주 대비 7계단 뛰어오른 순위이자 이들이 '핫 100'에서 거둔 가장 좋은 성적이다.
'핫 100'에 94위(7월 5일 자)로 첫 진입했던 이 곡은 지난 8월 KATSEYE의 '롤라팔루자 시카고'와 '서머소닉 2025(Summer Sonic 2025)' 무대가 입소문을 타며 차트 역주행을 시작했다. 실제 이 시기 'Gabriela'의 빌보드 '핫 100' 순위가 76위(8월 23일 자)로 껑충 뛰었다. 이후 72위(8월 30일 자), 63위(9월 6일 자)를 거쳐 64위(9월 13일 자)로 잠시 숨을 고른 뒤 이번 주 상승폭을 더 키웠다.
KATSEYE는 앨범 차트에서도 강세를 보이고 있다. 'Beautiful Chaos'가 '빌보드 200'에서 32위를 차지해 11주 연속 차트인했다. '톱 앨범 세일즈'와 '톱 커런트 앨범 세일즈' 부문에서는 각각 12위, 11위에 랭크돼 이 역시 KATSEYE 자체 최고 순위를 경신했다.
이들은 최근 개최된 '2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈'(MTV Video Music Awards)에서 '올해의 푸시 퍼포먼스'(PUSH Performance of the Year) 트로피를 품에 안았다.
KATSEYE는 하이브 방시혁 의장이 주도하는 'K-팝 방법론의 세계화'를 실현 중인 그룹이다. 이들은 전 세계 12만 명의 지원자가 몰린 글로벌 오디션 프로젝트 '드림 아카데미'를 통해 탄생했으며, 하이브 아메리카의 T&D(트레이닝&디벨롭먼트) 시스템에 기반해 작년 6월 미국에서 데뷔했다. 오는 11월부터는 첫 단독 북미 투어에 나설 예정이며 내년 4월에는 '꿈의 무대'로 불리는 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌'(Coachella Valley Music and Arts Festival) 무대에 선다. <끝>
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
