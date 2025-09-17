사진=잇다매거진

1996년생 미필 강다니엘이 K팝 화보형 잡지 잇다매거진(ITTA MAGAZINE) 제28호 커버를 장식했다. 앞서 그는 지난 6월 개최한 기자간담회에서 "올해 하반기 입대한다"고 밝혔다.강다니엘은 지난 15일 'Layers of Me'를 테마로 다채로운 매력을 담은 화보를 공개했다. 이번 화보에서 그는 반항적인 콘셉트부터 차분하고 정적인 분위기까지 폭넓은 스타일을 소화하며, 아티스트로서의 풍부한 감정선과 표현력을 선보였다.강다니엘은 지난 9월 3일부터 워싱턴, 뉴욕, 시카고, LA 등 미국 12개 도시를 순회하는 대규모 투어를 개최했다. 투어 시작일에 맞춰 직접 작사·작곡에 참여한 신곡 노'NO DAY'를 발매하며 팬들의 뜨거운 호응을 끌어냈다. 미국 투어 이후에는 아르헨티나, 브라질, 멕시코 등 남미 투어를 예고하며 글로벌 행보를 이어갈 예정이다.잇다매거진 제28호는 9월 15일부터 9월 28일까지 ITTA 애플리케이션을 통해 구매할 수 있다. 구매자들에게는 강다니엘의 미공개 포토카드와 함께 추첨을 통해 친필 사인 폴라로이드를 증정하는 특별 이벤트도 진행된다.이번 호에는 강다니엘의 화보와 인터뷰는 물론, 팬들이 직접 매거진 기획에 참여하는 'IT:TALK' 코너까지 담겨 있어 더욱 풍성한 읽을거리를 선사하며, K팝 팬들의 기대감을 한층 높이고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr