사진제공=tvN

사진제공=tvN

가수 겸 배우 이준호(35)가 드라마 '태풍상사'에서 중소기업 CEO로 분한다. 이 가운데 '태풍상사' 측은 17일 주연 배우 김민하와 이준호의 모습을 담은 듀오 포스터를 전격 공개했다.tvN 새 토일드라마 '태풍상사'는 1997년 IMF, 직원도, 돈도, 팔 것도 없는 무역회사의 사장이 되어버린 초보 상사맨 강태풍의 고군분투 성장기를 그린다. 공개된 듀오 포스터에는 IMF란 태풍급 위기를 함께 정면돌파 할 초짜 사장 강태풍(이준호 분)과 에이스 경리 오미선(김민하 분)의 특별한 능력과 관계성이 담겼다.강태풍은 IMF라는 폭풍 한가운데에서도 포기를 모르는 초짜 사장의 꺾이지 않는 눈빛과 여유로움을 보여준다. 꽃을 좋아하던 자유로운 청춘이 하루아침에 직원들의 생존까지 끌어안은 책임자의 자리에 앉게 되지만, 직원들과 연대하며 위기를 돌파해 나가려는 끈질긴 결의를 보여준다.오미선은 대충을 모르는 에이스 경리라는 카피처럼 꼼꼼함과 책임감을 무기로 태풍상사에 든든한 버팀목이 된다. 하루아침에 한 회사를 이끌게 된 강태풍에게 무역회사의 기본부터 상사맨으로서의 자세까지 하나하나 알려주며, 초짜 사장이 진짜 상사맨으로 성장할 수 있도록 곁에서 이끌어주는 존재다.제작진은 "강태풍과 오미선은 시대의 거센 파도 속에서 서로를 통해 프로 상사맨으로 성장할 든든한 파트너다. 두 인물이 만들어갈 끈끈한 연대와 시너지가 30여 년이 지난 지금에도 필요한 정신과 공감을 전할 것이다. '위기 돌파 듀오'로 시작된 두 사람의 관계성이 어떻게 확장될지 역시 관전 포인트다. 첫 방송까지 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.'태풍상사'는 다음 달 11일 오후 9시 20분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr