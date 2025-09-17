사진=텐아시아DB

배우 박형식 측이 회당 출연료 4~5억 원을 받았다는 보도에 대해 사실이 아니라며 반박했다.17일 오전 박형식의 소속사 레브엔터테인먼트는 공식 입장을 통해 "최초로 보도된 '닥터슬럼프'부터 이번 작품 '트웰브'까지, 언론에 나온 박형식 배우의 출연료 관련 내용은 모두 사실과 다릅니다. 실제와는 달리 기정사실로 되고 있어 이를 바로잡기 위해 입장을 밝힙니다"라고 설명했다.이어 "박형식 배우는 매 작품 성심껏 임하고 있습니다. 앞으로의 행보 또한 따뜻한 시선으로 지켜봐 주시기 바랍니다"라고 전했다.앞서 지난 16일 디스패치는 KBS 2TV 드라마 '트웰브'에 출연 중인 박형식이 "회당 4억 원, 총 8회에 32억 원"의 출연료를 받았다고 보도한 바 있다. 또 지난 상반기에는 다른 매체가 '닥터슬럼프' 주연 당시 박형식이 회당 5억 원을 받았다고 전하며, 출연료 1위는 이정재라고 말한 바 있다.안녕하세요. 레브엔터테인먼트입니다.배우 박형식의 회당 출연료 관련 공식 입장 전달드립니다.최초 보도된 '닥터슬럼프'부터 이번 '트웰브'까지, 언론을 통해 노출된 박형식 배우의 출연료 보도는 사실과 다릅니다.실제와 다르게 기정사실화 되고 있어 공식적인 입장을 전합니다.박형식 배우는 맡는 작품마다 성실히 임하고 있습니다.앞으로의 활동 또한 따뜻한 시선으로 지켜봐 주시면 감사하겠습니다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr