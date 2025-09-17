/ 사진=텐아시아DB

가수 이석훈이 출연해 발라더로서의 솔직 토크와 함께 특별한 무대를 선보인다.MBC ‘라디오스타’(기획 강영선 / 연출 황윤상, 변다희)는 정보석, 이석훈, 옹성우, 우즈가 함께하는 ‘유죄 인간 모음.ZIP’ 특집으로 꾸며진다.이석훈은 “요즘 ‘라스’는 춤을 춰야만 나올 수 있는 곳이 된 것 같다”라며 농담 섞인 하소연을 털어놓는다.‘프로듀스 101’ 등 오디션 프로그램의 보컬 선생님으로 활약했던 시절에 대한 회상도 이어진다. 당시 예의와 태도를 강조하며 때로는 독설도 서슴지 않았지만, 아들을 낳은 뒤로는 “더 이상 독한 말을 하지 못하겠다”라고 고백한 것. 특히 당시 제자였던 옹성우, 우즈와 다시 만난 그는 즉석 합동 무대로 특별한 순간을 선사한다.또한 그는 노래방에서 여심을 사로잡는 자신만의 비법을 전수한다. “무심하게 노래해야 매력이 산다”라는 설명과 함께 직접 시범을 보여주자, MC들이 “이게 바로 여심 스틸러의 기술”이라며 감탄을 금치 못한다.이석훈은 이어 앨범 준비 과정에 얽힌 비하인드도 공개한다. 윤하가 건넨 곡으로 앨범을 준비하며 라디오 DJ 자리까지 내려놓을 만큼 심혈을 기울였다고 말한다. 그는 그 곡을 부르며 음악에 대한 열정과 ‘여심 스틸러’로 불려 온 발라더다운 매력을 드러낸다.오늘(17일) 수요일 밤 10시 30분 방송되는 ‘라디오스타’를 통해 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr