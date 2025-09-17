가수 겸 배우 아이유가 또 선행을 베풀었다.
지난 16일 김태연의 어머니기 관리하는 계정에는 "아이유 언니랑 함께💜✨️ 아주 많이 행복한 태연 양"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진이 게됐다.
공개된 사진들 속에는 김태연이 아이유와 만나 행복한 미소를 짓고 있는 모습. 김태연의 어머니는 "언니랑 만남에 너무 좋고 떨려서 공연 내내 울컥한 태연이...🫣"라며 "정말 행복한 시간이었습니다!!🥹👍"라고 엄지를 치켜세웠다.
그러면서 "언니 정말 멋있었어요!!!! 너무 예뻐요💕 아이유언니 사랑해요🤍🤍🤍"라며 아이유를 향한 김태연의 마음도 함께 전했다.한편 아이유는 지난 13일과 14일 서울 KSPO DOME에서 오프라인 팬 행사 '2025 IU FAN MEET-UP [Bye, Summer]'를 통해 팬들과 만났다. 아이유는 내년 차기작 MBC 드라마 '21세기 대군마마'로 대중들과 만날 예정이다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
