사진=김태연 SNS

가수 겸 배우 아이유가 또 선행을 베풀었다.지난 16일 김태연의 어머니기 관리하는 계정에는 "아이유 언니랑 함께💜✨️ 아주 많이 행복한 태연 양🩷"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진이 게됐다.공개된 사진들 속에는 김태연이 아이유와 만나 행복한 미소를 짓고 있는 모습. 김태연의 어머니는 "언니랑 만남에 너무 좋고 떨려서 공연 내내 울컥한 태연이...🫣"라며 "정말 행복한 시간이었습니다!!🥹👍"라고 엄지를 치켜세웠다.그러면서 "언니 정말 멋있었어요!!!! 너무 예뻐요💕 아이유언니 사랑해요🤍🤍🤍"라며 아이유를 향한 김태연의 마음도 함께 전했다.한편 아이유는 지난 13일과 14일 서울 KSPO DOME에서 오프라인 팬 행사 '2025 IU FAN MEET-UP [Bye, Summer]'를 통해 팬들과 만났다. 아이유는 내년 차기작 MBC 드라마 '21세기 대군마마'로 대중들과 만날 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr