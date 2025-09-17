원더걸스 선예, '총격 피살' 故찰리 커크 추모→'빛삭'했다 [TEN이슈]

그룹 원더걸스 출신 가수 선예가 미국 보수 성향 정치평론가 고(故) 찰리 커크를 추모하는 게시물을 올린 뒤 곧바로 삭제했다.선예는 지난 16일 자신의 SNS에 찰리 커크의 사진과 함께 요한일서 4장 9절과 10절을 인용해 "하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 그로 말미암아 우리를 살리려 하심이라", "사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨음이라"라는 구절을 남겼다. 하지만 해당 글은 게재된 지 얼마 지나지 않아 삭제됐다.찰리 커크는 지난 10일(현지시각) 유타주 유타밸리대학교에서 열린 '아메리칸 컴백 투어' 강연 중 목에 총상을 입고 사망했다.찰리 커크는 미국 내 대표적인 극우 성향 인물로 꼽힌다. 그는 우익 단체 '터닝포인트 USA'를 설립했으며 도널드 트럼프 전 대통령의 재집권 과정에 핵심적인 역할을 했다는 평가를 받았다. 그러나 총기 난사로 인한 아동 피해가 이어지는 상황에서도 "수정헌법 2조를 지키기 위해 일부 희생은 감수해야 한다"는 발언을 내놓아 미국 사회의 거센 비판을 받았다.또한 찰리 커크는 생전 성소수자 혐오와 인종차별적 발언 등으로 논란을 빚었다. 이에 따라 선예의 추모 글 역시 국내외에서 적지 않은 반발을 불러일으켰다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr