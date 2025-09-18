이미지 크게보기 사진 = ENA, SBS Plus '나는 SOLO'

'나는 솔로' 28기 정희가 솔직한 자기소개로 관심을 끌었다.17일 방송된 ENA, SBS Plus의 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO' 에서는 28기 여자 출연진의 나이와 직업 등을 공개하는 자기소개 시간이 펼쳐졌다.이날 방송에서 정희는 "85년생, 서울에 거주하고 있고 8살 딸을 양육하고 있다"며 "직업은 치과의사이고, 서울에서 개원했다"고 밝혔다.이어 "2015년에 결혼해 5년 정도 살고, 이혼 조정 기간 2년 끝에 이혼했다"며 "이혼 사유는 안밖으로 일에 관한 대화만 하고 감정적인 대화가 부족해 그런 부분이 많이 외로웠다"고 솔직하게 털어놨다.정희는 이상형에 대해 "재밌는 분이 좋고, 함께 있을 때 즐거운 걸 가장 중요하게 생각한다. 저를 좋아해 주는 분보다 제가 좋아하는 분이 좋다"고 말했다.광수가 "상대방의 자녀 유무에 대해서는 어떻게 생각하냐"고 묻자 정희는 "양육하는 사람 입장에서 1순위는 자녀다. 그런 면에서 자녀가 있는 분을 선호한다"고 답했다.특히 정희는 "저는 출산을 못한다. 그래서 아이를 원하는 분이면 힘들 것 같다. 포기할 수 없는 부분이다"며 솔직한 입장을 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr