홈 연예가화제 스트레이키즈 필릭스, 잘생쁨의 정석 [TV10] 입력 2025.09.17 17:27 수정 2025.09.17 17:27 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 스트레이키즈 필릭스가 젠틀몬스터 도쿄 긴자 스토어 오프닝 행사 참석을 위해 17일 오후 김포국제공항을 통해 일본 도쿄로 출국했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 "밟아줘야 정신차려"…박지윤, 발악했던 이유 들어보니('크라임씬') 임윤아, 제대로 터졌다…넷플릭스 1위→ 자체 최고 시청률에 화제성도 4주 연속 1위 ('폭군의 셰프') 변우석·이채민 다음은 김재원…'10살 연상' 김고은과 ♥핑크빛 앞두고 '은중과 상연' 활약 ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT