사진제공=MBC

가수 우즈가 유튜브 조회수 1900만회를 기록하며 역주행 신화를 쓴 'Drowning'(드라우닝) '국군의 날' 행사 무대의 비하인드를 공개했다.17일 방송된 MBC '라디오스타'는 배우 정보석, 가수 이석훈, 옹성우, 우즈가 함께하는 '유죄 인간 모음.ZIP' 특집으로 꾸며졌다.우즈는 입대 1년 전인 2023년 발매한 'Drowning'의 역주행에 관련한 비하인드를 공개해 눈길을 모았다. 우즈가 군 복무 중 '국군의 날' 특집 무대에서 부른 'Drowning' 영상이 유튜브에서 1900만 조회 수를 돌파하며 음원 차트를 휩쓸었다.우즈는 "사실 그날 컨디션이 진짜 안 좋았다"라며 당시 상황을 전했다. 그는 "군대에서는 아침 6시에 기상해서 저녁 10시에 취침을 하는데, 제 무대가 잘 준비를 해야할 시간이었다. 그러다 보니까 목이 잠겨서 인상을 쓰고 불렀다"라고 고백했다. 이어 그는 "군인이 인상을 쓰면서 다시 돌아오라고 하니까 오히려 호소력 짙게 보신 것 같다"라며 감사함을 전했다.이어 우즈는 "남성분들이 좋아해주시니까 더 와닿게 느껴졌던 것 같다"라며 흐뭇한 미소를 지었다. 특히 그는 한 전우의 폭발하는 리액션 장면을 보며 "이분이 한몫하셨어요! 저분께 감사하다는 말을 꼭 전하고 싶었어요"라고 밝혀 웃음을 자아냈다.그러면서 우즈는 "이렇게까지 주목 받았던 적이 없었다. 군대에 있는데 잘되는 것만큼 좋은 일이 없지 않나"라며 "열심히 군 생활하고 나가서 활동하면 되니까"라고 당시의 심정을 밝혔다.또, 김구라가 "군대에서 많이 베풀었겠어요?"라고 묻자 우즈는 "선임들이 저보다 어려서 그전에도 많이 사줬는데, 조금 더 후하게 샀다"라며 외출 때 패밀리레스토랑에 가서 스테이크를 먹었던 에피소드도 전해 훈훈함을 자아냈다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr