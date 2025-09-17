사진 = '규현 KYUHYUN' 유튜브 채널 캡처

조슈아가 요리 실력을 뽐냈다.슈퍼주니어 규현이 운영하는 유튜브 채널 '규현 KYUHYUN'에서는 '세븐틴 조슈아가 우리집 냉장고를 털었다 천재요리사 조슈아의 등장'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 규현은 조슈아에게 요리 같은 걸 좀 하냐고 물었고 조슈아는 "저는 된장찌개 같은 찌개 아니면 뭐 제육볶음 아니면 뭐 비빔국수, 잔치국수 이런 걸 먹는다"고 했다. 이에 규현은 "너가 해 먹는 게 내가 자주 해 먹는 류의 음식들이다"며" 나도 한식 그런쪽으로 진짜 많이 먹는다"며 반가워 했다.이어 규현은 "언제든지 내가 해 먹고 싶은 거를 장 안보고 바로 먹고 싶어서 그렇게 한다"고 했다. 규현은 조슈아에게 배고프냐고 물었고 조슈아는 "저 사실 밥 안 먹고 왔다"며 "사실 저는 방송에서 음식이 준비 되어 있을 줄 알았다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.이후 조슈아는 요리를 하기 위해 냉장고를 뒤져 다양한 식재료를 꺼냈다. 규현은 "와 내가 조슈아의 요리를 맛보다니"라며 감탄했다. 조슈아는 손을 씻고 제대로 요리를 시작했다. 규현은 조슈아에게 "너 지금 혼자 살지 않냐"며 "배달을 자주 안 시켜 먹냐"고 물었다.이에 조슈아는 "제가 배달을 많이 시켜먹다가 거기 동네에 있는 배달음식 다 먹어봐가지고 질려가지고 요리를 시작한거다"고 했다. 그렇게 조슈아는 능숙한 솜씨로 된장찌개를 완성했고 이를 본 규현은 맛보더니 "미쳤다"고 했다. 조슈아는 "솔직히 말해달라"며 "진짜냐"고 물었다. 이에 규현은 "거짓말이 아니라 정말로 맛있다"고 하면서 연신 감탄사를 내뱉었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr