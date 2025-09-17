영빈/ 사진 제공=이닛엔터테인먼트

영빈/ 사진 제공=이닛엔터테인먼트

가수 영빈(YOUNGBIN)이 JYP 수장 박진영이 작곡에 참여한 곡으로 솔로 데뷔에 나선다.'더 딴따라' 준우승자 영빈이 17일 첫 디지털 싱글 '프릭쇼'(Freak Show)로 가요계에 첫발을 내디딘다. 최근 서울 중구 텐아시아 사옥에서 영빈을 만났다.JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서 박진영(J.Y. Park)이 영빈의 데뷔곡 작곡에 참여했다. 영빈은 "곡을 듣자마자 나만 소화할 수 있는 곡이라고 생각했다. 그럴 수밖에 없는 게, 피디님이 내 개성을 누구보다 잘 알고 계신 분이다. '더 딴따라' 무대를 처음부터 지켜봐 주셨던 분 아닌가"라며 만족감을 보였다.박진영은 바쁜 일정 속에서도 영빈의 데뷔곡 준비에 관심을 기울였다. 영빈은 "피디님이 해외 출장 중에 화상으로 보컬 코칭을 해주셨다. 음정과 박자를 확인해 주시고, 잘하고 있다고 격려도 해주셨다"며 "녹음도 여러 번 수정했다. 피디님이 '어미 끝부분까지 감정이 들어갔으면 좋겠다', '느끼해지지 않도록 톤을 다양하게 시도해 보자' 등의 피드백을 주셨다. 쉽진 않았지만 계속 시도했고, 수정할수록 확실히 더 좋아졌다"고 말했다.'프릭쇼'는 리드미컬한 베이스와 시원한 기타 라인이 돋보이는 팝 댄스곡이다. 타고난 다름을 숨기지 않고 오히려 자랑스럽게 승화시키는 태도를 유쾌한 언어유희로 풀어냈다. JYP엔터테인먼트 수장 박진영(J.Y. Park)이 작곡에 참여해 완성도를 높였다. 영빈이 작사에 참여하며 자신의 색채를 한층 짙게 담아냈다.영빈의 데뷔 싱글 '프릭쇼'는 이날 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에서 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr