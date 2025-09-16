사진 제공 = 메가메타

신인 버추얼 아이돌 그룹 아이시아가 4인 4색의 릴레이 댄스로 팬들의 마음을 사로잡았다.아이시아(IXIA)는 지난 15일 첫 번째 싱글 'Hide & Find(하이드 앤 파인드)'의 메인 타이틀곡 '꼭꼭 숨어라' 릴레이 댄스 콘텐츠를 공개했다.아이시아는 퍼포먼스 뮤직비디오 공개에 이어 이번 릴레이 댄스까지 선보이는 등 노래뿐만 아니라 퍼포먼스적인 부분에서의 완성도 높은 퀄리티로 화제를 모으고 있다.특히 릴레이 형식 특성상 각 멤버의 개성과 춤선이 돋보이며, 비주얼까지 더해져 팬들의 이목을 집중시켰다.더블 타이틀 중 메인 타이틀곡인 '꼭꼭 숨어라'는 아이시아 멤버들이 직접 작사·작곡에 참여한 자작곡으로, 서로를 찾아가는 여정을 '숨바꼭질'에 비유해 담아냈다. "꼭꼭 숨어라 머리카락 보일라"라는 친숙한 구절이 더해져 중독성을 높이며 리스너들을 매료시키고 있다.아이시아는 공식 SNS를 통해 커버곡, 챌린지 영상 등 다양한 콘텐츠를 꾸준히 공개하는 한편, 지난 10일에는 유튜브 라이브 방송으로 팬들과 실시간 소통을 이어가는 등 팬덤 한층 가까워지고 있다.지난달 27일 데뷔 앨범 'Hide & Find'를 발매한 아이시아는 앞으로도 다채로운 콘텐츠와 무대를 통해 활동을 이어갈 계획이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr