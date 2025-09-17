영빈/ 사진 제공=이닛엔터테인먼트

영빈/ 사진 제공=이닛엔터테인먼트

KBS 2TV 예능 '더 딴따라'의 준우승자 영빈(YOUNGBIN)이 JYP엔터테인먼트 수장 박진영의 지원사격 속에서 솔로 아티스트로 데뷔한다.'더 딴따라'에서 다양한 장르를 소화하며 박진영의 극찬을 받았던 영빈이 17일 첫 디지털 싱글 '프릭쇼'(Freak Show)로 가요계에 첫발을 내디딘다. 최근 서울 중구 텐아시아 사옥에서 영빈을 만났다.오랫동안 가수가 되기 위해 노력했다는 영빈. 그는 "6살 때부터 가수가 되고 싶었다. EBS '모여라 딩동댕'이라는 어린이 프로를 즐겨 봤는데, 또래 아역 배우들이 나와서 춤추고 노래하는 걸 보고 엄마에게 '나 저거 하고 싶어'라고 말했던 기억이 난다. 그때부터 무대에 서는 일을 해야겠다는 생각을 계속했다"고 말했다. 이어 "오래 기다려온 만큼 이 기회가 소중하고 감사하다. 이 순간을 온전히 느끼고 즐기려고 한다"고 데뷔 소감을 밝혔다.'프릭쇼'는 리드미컬한 베이스와 시원한 기타 라인이 돋보이는 팝 댄스곡. 다름을 숨기지 않고 오히려 자랑스럽게 승화시키는 태도를 유쾌한 언어유희로 풀어냈다. 영빈은 이 곡으로 자신만의 타고난 매력을 숨기지 않고 당당하게 표현한다.작사에 참여한 영빈은 "'회', '염색체' 등 가사에 자주 쓰이지는 않는 표현을 넣어봤다"고 말했다. 그는 "어렸을 적부터 특이하고 별나다는 얘기를 많이 들었다. 그런 점이 무대에서 나만의 무기가 되는 것 같다. 평소에는 차분하고 조용한 편인데, 무대 위에서는 대담한 모습이 나온다. 그런 매력을 보여주겠다"고 예고했다.뮤직비디오 속 독특한 장치들이 보는 재미를 더한다. 영빈은 "뮤직비디오 초반에 '순하게 살자'는 가훈이 있는 집에서 아기가 와사비 통을 들고 들이키는데, 그 아기가 나를 표현한 것"이라며 "가족 중에 예체능 쪽 진로를 택한 사람이 없다. 나는 가수가 되고 싶어 중3 때 상경했다"고 설명했다. 뮤직비디오 속 아기에 영빈의 얼굴을 합성해 설정을 살렸다. 영빈은 "뮤직비디오의 배경과 나의 얘기가 닮았다. 실제로 아버지가 횟집을 운영한다. 뮤직비디오 촬영지 중 수산시장이 있기도 하고, 물고기도 많이 나온다. 의도한 게 아닌데 실제 배경과 노래가 닮아 편안하게 연기할 수 있었다"고 비하인드를 전했다.JYP 대표 프로듀서 박진영이 영빈의 데뷔곡 작곡에 참여해 힘을 보탰다. 영빈은 "곡을 듣자마자 나만 소화할 수 있는 곡이라고 생각했다. 그럴 수밖에 없는 게, 피디가 내 개성을 누구보다 잘 알고 있다. '더 딴따라' 무대를 처음부터 지켜봐 줬던 사람"이라며 만족감을 내비쳤다.박진영은 바쁜 일정 속에서도 영빈의 데뷔곡 준비에 관심을 기울였다. 영빈은 "박진영이 해외 출장 중에 화상으로 보컬 코칭을 해 줬다. 음정과 박자를 확인해 주고, 잘하고 있다고 격려도 해줬다"며 "녹음도 여러 번 수정했다. 박진영이 '어미 끝부분까지 감정이 들어갔으면 좋겠다', '느끼해지지 않도록 톤을 다양하게 시도해보자' 등의 피드백을 했다. 쉽진 않았지만 계속 시도했고, 수정을 거칠수록 확실히 더 좋아졌다"고 말했다.이번 싱글에는 '프릭쇼'의 영어 버전까지 총 두 곡이 수록됐다. 영빈은 "영어 버전을 녹음하면서 굉장히 많이 성장했다. 완전 원어민 발음으로 녹음하라고 하셔서 원어민 선생님에게 발음을 배웠다. 매일 두 시간씩 발음 교정을 하고 원어민 선생님 녹음을 듣고 연습했다. 다른 언어로 녹음하니 노래의 맛이 또 다르게 살더라"고 했다.영빈은 지난 1월 종영한 KBS 2TV '더 딴따라'에 출연했다. 영빈은 "노래, 춤, 연기, 예능까지 겸비한 자를 찾는다고 하더라. 모집 공고를 보자마자 이건 내가 무조건 나가야 한다고 생각했다. 정말 잘 할 수 있을 것 같았고, 놓치면 후회할 거라는 직감이 들었다. 고민도 없이 지원했다"고 말했다. 이어 "직감이 맞았다. 친구들도 딱 맞는 프로그램에 나갔다고 했다"며 웃었다.영빈은 '더 딴따라'에서 준우승했다. "매 라운드 다른 모습을 보여줘야 한다는 게 어렵기도 했다"면서도 "기존의 틀을 깨는 시도 덕에 좋은 성적을 받았다. 내 이야기를 넣어서 무대를 구성해 차별화했다"고 설명했다.영빈은 '더 딴따라' 때 선보였던 무대들을 곱씹곤 한다. 그는 "그때 무대 영상을 요즘도 본다. 댓글 중 "힘든 하루였는데 무대를 보고 자기 자신을 좀 더 사랑해 줘야겠다는 생각이 들었다"는 내용을 봤다. 이걸 보고 내가 누군가에게 힘을 줄 수 있는 사람이란 걸 자각했다. 그 네티즌이 내 무대를 보고 힘을 얻었듯 나도 그 댓글을 보고 힘을 얻었다"고 전했다. 영빈은 "프로그램에 출연하기 전에는 나에 대한 믿음이 부족했다. '더 딴따라'를 계기로 내가 사람들에게 위로와 기쁨을 줄 수 있다는 걸 믿게 됐다"며 확신에 찬 눈빛을 보였다.그는 뮤지컬 스타일의 무대 등 매번 새로운 시도로 다채로운 모습을 보여줬다. 중앙대 연극영화과 재학생인 영빈. 그는 "틀을 깨는 무대를 시도할 수 있었던 데는 학교에서 배운 것들의 영향이 컸다. 수업 때 일반적인 정극뿐만 아니라 특이한 연기도 많이 했다. 강아지도 해봤고 닭, 타조도 해봤다"고 했다. 그는 "예능에 나가서 개인기로 할 수 있을 것 같다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.박진영은 '더 딴따라' 론칭 당시 침대에서 상의를 탈의한 채 미소를 짓고 있는 일명 '박진영 남친짤'을 활용한 티저 영상으로 화제가 됐다. 영빈은 이를 패러디한 영상을 제작했다. 그는 "'딴따라'를 뽑는 프로그램이었다. 딴따라라면 춤과 노래 말고 뭔가 더 있어야 하지 않을까 생각했다. 티저 영상에 어떤 장르여도 상관없다고 돼 있었고, 틀을 깨라는 메시지로 받아들였다. 수십번을 보다가 그 영상을 패러디하기로 했다. 박진영 역할을 연기하면서 자연스럽게 나를 알렸다"고 했다.얻고 싶은 수식어는 '가요계의 문제작'. 영빈은 "위험하다는 뜻도 있겠지만, 신선하고 특별하다는 의미도 있다. "매번 틀을 깨는 무대를 시도하고 싶고, 더 나아가고 가요계의 신종이 되고 싶다. 신곡에 '염색체 차이다, 종이 난 달라'라는 가사가 있다. 이 가사처럼 새로운 종의 등장이라고 생각해 달라"고 당찬 포부를 밝혔다. 영빈은 "개성과 독창성이 느껴지는 무대를 통해 영빈을 하나의 장르로 만들고 싶다. 이번엔 또 어떤 무대를 준비했을까 궁금하게 하는 가수가 되고 싶다"고 덧붙였다.영빈의 데뷔 싱글 '프릭쇼'는 17일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에서 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr