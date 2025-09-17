사진=MBN

'퍼스트레이디' 유진과 지현우가 대통령 당선을 확정한 후 선보이는 압도적인 스케일의 '와락 포옹' 현장으로 감동을 높인다.오는 24일(수) 밤 10시 20분 첫 방송을 앞둔 MBN 새 수목미니시리즈 '퍼스트레이디'는 대통령에 당선된 남편이 장차 퍼스트레이디가 될 아내에게 이혼을 요구하는 초유의 사건이 벌어지면서 펼쳐지는 이야기를 담는다.유진, 지현우, 이민영, 한수아. 신소율, 김기방, 오승은 등 믿고 보는 배우들이 촘촘한 열연으로 대통령 취임까지 남은 67일 동안 대통령 당선인 부부의 숨 막히는 갈등 속에 불거지는 정치권의 음모와 가족의 비밀을 속도감 있게 그린다.유진과 지현우가 국민들이 지켜보는 가운데 대통령 당선 확정의 기쁨을 드러내는 뜨거운 '와락 포옹' 현장을 펼쳐내 시선을 강탈한다. 극 중 국민들이 응원봉을 흔들며 환호하는 사이, 퍼스트레이디가 된 차수연(유진 분)이 대통령 당선인에 확정된 현민철(지현우 분)을 마주하는 장면. 먼저 행사장에 도착한 차수연은 벅찬 환희에 찬 채 현민철을 기다리고, 현민철은 국민이 택한 대통령다운 위풍당당한 카리스마로 입장한다.수많은 플래시 세례와 이름을 연호하는 국민들 앞에서 차수연은 눈물을 글썽이며 현민철을 끌어당기고 현민철은 차수연에게 안기는 것. 하지만 이내 차수연은 눈물을 뚝뚝 흘리는 반면 현민철은 무겁게 굳은 표정을 지어 보이면서, 예기치 못한 반전의 서막이 시작된 것일지 궁금증을 증폭시킨다.유진과 지현우는 많은 관중이 동원된 압도적인 스케일의 '대통령 당선 축하' 장면을 촬영하며 명품 배우의 진가를 증명했다. 유진은 희열부터 긴장감, 그리고 불안까지 순간적으로 교차하는 감정 변화를 설득력 있게 그려내며 퍼스트레이디의 위용을 완성했다. 지현우는 대통령 당선인으로서의 묵직한 무게감과 아내 차수연에 대한 다양한 감정선을 진지한 눈빛과 절제된 표정으로 담아내며 몰입도를 높였다.제작진 측은 "'퍼스트 레이디'의 반전을 예고하는 중요한 모티브의 장면"이라며 "이 장면을 시작으로 '퍼스트레이디' 첫 방송부터 강렬한 파란과 서스펜스가 펼쳐진다. 시청자들 뇌리에 엄청난 인상을 남기게 될 것"이라고 자신감을 내비쳤다.'퍼스트레이디'는 다양한 작품성 있는 드라마 제작으로 'K-콘텐츠 명가'로 자리 잡은 제작사 ㈜스튜디오지담과 배우 이정재가 대주주로 있는 ㈜아티스트스튜디오, 그리고 ㈜로드쇼플러스가 합심해 장르물의 새로운 지평을 예고한다. 오는 24일(수)에 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr