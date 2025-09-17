사진=텐아시아DB

방송인 서장훈이 "나는 다른 방송인과 출발점이 다르므로 매 녹화에 진심을 다하고 있다"라며 속내를 밝혔다. 현재 서장훈은 '역사 이야기꾼들', '배불리힐스', '미운 우리 새끼', '무엇이든 물어보살', '이혼숙려캠프' 등에서 활약하며 총 9개 프로그램에 고정으로 출연하고 있다.지난 16일 서울 중구 한국프레스센터 18층 서울 클럽홀에서 EBS 예능 '이웃집 백만장자' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 서장훈, 장예원 아나운서, 김민지 PD가 참석했다.'이웃집 백만장자'는 백만장자들의 화려한 자산 뒤에 숨은 빛나는 가치관과 철학, 그리고 책임과 나눔의 실천까지 담아내며 진정한 부(富)의 의미를 조명하는 프로그램이다. 올 상반기 시청자들의 많은 사랑을 받은 뒤 정규 편성으로 돌아왔다.프로그램을 위해 어떤 노력을 했냐는 질문에 서장훈은 "나는 다른 방송인들과 기본적으로 출발점부터 다르기 때문에 매 녹화에 진심을 담아서 진정성 있게 하려고 노력하고 있다"고 답했다. 그는 "훌륭한 분들 사이에서 경쟁력을 가지려면 시청자가 봤을 때 '저 사람은 진심을 담는구나'라는 생각이 들게끔 해야 한다"고 덧붙였다.서장훈은 "정규편성이 됐다는 소식을 듣고 너무 기뻤다. EBS와 김민지 PD님을 비롯한 제작진에게 감사하다. 그동안 나와주신 백만장자 여러분께도 감사하다고 전하고 싶다. 늘 해왔던 대로 진심을 다해서 백만장자들의 삶이 좀 더 빛날 수 있게 노력하겠다"라며 웃어 보였다.'이웃집 백만장자'는 17일 오후 9시 55분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr