텐아시아 DB

배우 조병규가 HB엔터테인먼트와 결별한다.16일 HB엔터테인먼트는 조병규와의 전속계약 종료 소식을 알렸다. HB엔터 측은 "그동안 서로에 대한 신뢰를 바탕으로 오랜 시간 동행해 온 조병규에게 진심으로 감사한 마음을 전한다"라며 "늘 변함없는 사랑을 보내주신 팬 여러분께도 감사드리며, 앞으로도 따뜻한 관심과 애정으로 지켜봐 주시길 부탁드린다"라고 밝혔다.한편 조병규는 하반기 영화 ‘숨은 돈 찾기’ 개봉을 앞두고 있다. ‘숨은 돈 찾기’는 부산, 양산, 밀양을 배경으로 150억 쟁탈전과 벼랑 끝에 몰린 청춘들의 예측 불허 추격전을 그린 영화다.안녕하세요. HB엔터테인먼트입니다.조병규 배우와의 전속계약이 종료되었음을 알려드립니다.그동안 서로에 대한 신뢰를 바탕으로 오랜 시간 동행해 온 조병규 배우에게 진심으로 감사한 마음을 전합니다.늘 변함없는 사랑을 보내주신 팬 여러분께도 감사드리며, 앞으로도 따뜻한 관심과 애정으로 지켜봐 주시길 부탁드립니다.아울러 HB엔터테인먼트는 조병규 배우가 나아갈 새로운 행보를 진심으로 응원하겠습니다.감사합니다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr