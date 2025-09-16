배우 조병규가 HB엔터테인먼트와 결별한다.
16일 HB엔터테인먼트는 조병규와의 전속계약 종료 소식을 알렸다. HB엔터 측은 "그동안 서로에 대한 신뢰를 바탕으로 오랜 시간 동행해 온 조병규에게 진심으로 감사한 마음을 전한다"라며 "늘 변함없는 사랑을 보내주신 팬 여러분께도 감사드리며, 앞으로도 따뜻한 관심과 애정으로 지켜봐 주시길 부탁드린다"라고 밝혔다.
한편 조병규는 하반기 영화 ‘숨은 돈 찾기’ 개봉을 앞두고 있다. ‘숨은 돈 찾기’는 부산, 양산, 밀양을 배경으로 150억 쟁탈전과 벼랑 끝에 몰린 청춘들의 예측 불허 추격전을 그린 영화다.
HB엔터테인먼트 공식입장 전문.
안녕하세요. HB엔터테인먼트입니다.
조병규 배우와의 전속계약이 종료되었음을 알려드립니다.
그동안 서로에 대한 신뢰를 바탕으로 오랜 시간 동행해 온 조병규 배우에게 진심으로 감사한 마음을 전합니다.
늘 변함없는 사랑을 보내주신 팬 여러분께도 감사드리며, 앞으로도 따뜻한 관심과 애정으로 지켜봐 주시길 부탁드립니다.
아울러 HB엔터테인먼트는 조병규 배우가 나아갈 새로운 행보를 진심으로 응원하겠습니다.
감사합니다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
16일 HB엔터테인먼트는 조병규와의 전속계약 종료 소식을 알렸다. HB엔터 측은 "그동안 서로에 대한 신뢰를 바탕으로 오랜 시간 동행해 온 조병규에게 진심으로 감사한 마음을 전한다"라며 "늘 변함없는 사랑을 보내주신 팬 여러분께도 감사드리며, 앞으로도 따뜻한 관심과 애정으로 지켜봐 주시길 부탁드린다"라고 밝혔다.
한편 조병규는 하반기 영화 ‘숨은 돈 찾기’ 개봉을 앞두고 있다. ‘숨은 돈 찾기’는 부산, 양산, 밀양을 배경으로 150억 쟁탈전과 벼랑 끝에 몰린 청춘들의 예측 불허 추격전을 그린 영화다.
HB엔터테인먼트 공식입장 전문.
안녕하세요. HB엔터테인먼트입니다.
조병규 배우와의 전속계약이 종료되었음을 알려드립니다.
그동안 서로에 대한 신뢰를 바탕으로 오랜 시간 동행해 온 조병규 배우에게 진심으로 감사한 마음을 전합니다.
늘 변함없는 사랑을 보내주신 팬 여러분께도 감사드리며, 앞으로도 따뜻한 관심과 애정으로 지켜봐 주시길 부탁드립니다.
아울러 HB엔터테인먼트는 조병규 배우가 나아갈 새로운 행보를 진심으로 응원하겠습니다.
감사합니다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT