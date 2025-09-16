텐아시아 DB

사진 제공 = TV CHOSUN ‘내 멋대로-과몰입클럽’

‘배구계의 강동원’으로 불리며 화려한 전성기를 보냈던 전 배구 선수 김요한이 처음으로 일상을 공개한다.오는 17일 방송되는 TV CHOSUN 예능 ‘내 멋대로-과몰입클럽’ 3회에는 역대급 ‘과몰입 부자’ 김요한이 출연한다. 최초로 공개되는 김요한의 침실에는 그가 “부끄러워서 아무에게도 공개하지 않았던 것”이라는 은밀한 사생활도 숨겨져 있었다고 해 궁금증을 자극한다.이어 은퇴 7년 차에도 여전히 현역 같은 몸 상태를 유지하고 있는 김요한의 ‘철저한 자기관리 루틴’이 전격 공개된다. 키 2m, 몸무게 102kg라는 압도적인 피지컬은 등장 순간 모두의 시선을 사로잡았는데. 그는 “살이 쪘다”고 자책하며 운동에 열중한다. 기본 스트레칭부터 근력 운동까지 땀에 흠뻑 젖은 그의 운동 과몰입은 마치 현역 시절 훈련을 방불케 한다.이외에도 그는 만화책 수집, 요리, 수영 등 좋아하는 것은 끝까지 파고드는 ‘과몰입 부자’ 면모로 눈길을 끈다. 김요한의 매력을 확인할 수 있는 TV CHOSUN ‘내 멋대로-과몰입클럽’은 오는 17일 밤 10시에 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr