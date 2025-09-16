사진=텐아시아 DB

/사진 = EDAM엔터테인먼트

가수 우즈(WOODZ, 조승연)가 전역 후 첫 컴백을 오는 24일로 확정했다.소속사 EDAM엔터테인먼트는 16일 자정 우즈 공식 SNS 채널을 통해 우즈의 커밍순 티저 영상을 깜짝 공개해 화제를 모았다.공개된 영상은 벽에 위태롭게 붙어 있는 포스터를 비추며 시작한다. 이내 등장한 우즈는 잠시 카메라를 응시한 뒤 포스터를 단단히 붙이고 지나가고, 이어 화면에 클로즈업된 포스터에는 ‘Would you be my love?’(우즈 비 마이 러브?)라는 문구가 담겨 눈길을 끈다. 마지막 장면에는 ‘2025.09.24 (WED) 18:00 (KST)’라는 문구가 등장, 컴백 일정을 알리며 기대감을 높였다.특히 이번 영상 속 우즈는 핑크빛으로 물들인 헤어스타일과 수트를 차려입고 등장해 색다른 매력을 발산했다. 더불어 9월 16일이 ‘고백데이’라는 점에서, ‘Would you be my love?’라는 메시지가 팬들의 설렘을 배가시키며 이번 컴백과 신곡 콘셉트에 대한 궁금증을 한층 끌어올렸다.지난 7월 국방의 의무를 마치고 돌아온 우즈는 선공개곡 ‘Smashing Concrete’(스매싱 콘크리트) 비주얼라이저 영상 공개를 시작으로 활발한 활동을 이어가고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr