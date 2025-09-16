사진=아이엠 SNS

사진='Team아이엠' SNS

그룹 몬스타엑스 멤버 아이엠(I.M·본명 임창균)이 자신의 솔로 활동을 책임졌던 소속사와 계약을 종료했다.아이엠의 공식 SNS 'Team아이엠'은 지난 15일 인스타그램을 통해 "아이엠이 신중한 논의 끝에 계약을 종료하기로 상호 합의했다"고 밝혔다.아이엠이 품었던 소니뮤직코리아 측은 "아이엠은 2022년 소니뮤직코리아와 전속 계약 체결 후 지난 3년간 당사와 함께하며 독창적인 음악 세계를 더욱 단단히 구축해 왔다"면서 "자신만의 음악과 진심을 들려준 아이엠에게 깊은 감사의 마음을 전하며, 언제나 애정 어린 마음으로 응원하겠다"고 전했다.한편 아이엠이 몸 담고 있는 몬스타엑스는 최근 10주년 완전체 공연 'CONNECT X'(커넥트 엑스)를 개최하기도 했다. 2021년 2월 솔로 가수로 데뷔해 4주년을 맞기도 한 아이엠은 팀 내 유일하게 아직 군대를 다녀오지 않은 멤버이며 올해 입대를 앞두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr