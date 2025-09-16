[종합] 아옳이, 삼성동 55평대 아파트 매입…권상우♥손태영과 이웃

모델 겸 유튜버 아옳이가 전 남편과 살았던 집을 처분했다. 새 집을 마련한 것.15일 법원 등기부등본에 따르면 아옳이는 지난 6월 서울 강남구 삼성동 '아이파크' 전용 145㎡(55평) 1가구(25층)를 66억 원에 샀다. 잔금은 지난 10일 치렀으며, 같은 날 소유권 이전 등기도 마쳤다.소유권 이전과 함께 채권최고액 23억 3500만 원 규모의 시중은행 근저당권이 설정됐다. 통상 채권최고액이 대출금의 120% 수준임을 고려해보면 이 중 약 18억 6800만 원을 은행으로부터 빌려 매입에 나선 것으로 추정된다.지난 3월부터 강남 3구(강남·서초·송파)와 용산구는 토지거래허가구역으로 지정돼 실거주가 의무다. 이에 아옳이는 해당 아파트에 직접 거주할 것으로 보인다.해당 아파트는 방송인 전현무가 2020년 말 전용 159㎡(59평)를 44억 9000만원에 매입했고, 권상우·손태영 부부 등도 거주하는 것으로 알려졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr