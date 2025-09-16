김민교 父, 알고보니 종합병원 원장이었다…"사기 당하고 스님 돼, 췌장암으로 별세" ('4인용식탁')
김민교가 세상을 떠난 아버지를 떠올리며 눈물을 보였다.

지난 15일 방송된 채널A ‘절친 토큐멘터리 4인용식탁’에서는 배우 이필모가 절친 이종혁, 김민교를 초대해 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

이날 김민교는 “고등학교 3학년 때까지 잘 살다가 망했다. 아버지가 종합병원 원장님이었다. 집에 수영장도 있었다”고 말했다.

그러나 아버지가 사기를 크게 당한 뒤 집안이 망했다며 "어머니는 접시를 닦으면서 자식들 뒷바라지를 했다. 나도 학비 벌어야 하니까 노가다 이런 걸 진짜 많이 했다. 무학여고 앞에 보도블록을 깔았다. 화양리에 건물도 하나 지었다”고 판자촌 생활을 했다고 밝혔다.
김민교 父, 알고보니 종합병원 원장이었다…"사기 당하고 스님 돼, 췌장암으로 별세" ('4인용식탁')
이어 김민교는 “군대 첫 휴가를 나왔는데, 어머니가 '아버지가 스님이 됐다'고 하시는 거다. 큰 사기를 당하고 세상에 환멸을 느껴서 머리 깎고 절에 들어가셨다. 이제 아버지라고 부르지 말고 스님이라고 부르라고 하시더라”고 회상했다.

김민교는 “어린 나이에 힘들었다. 아버지 보러 가자고 하면 마음 아파서 안 갔다. 15년 정도 안 보다가 아버지가 췌장암 말기 판정을 받으셨다. 원망도 있었는데 마지막은 함께 해야겠다 싶어서 절 옆에 집을 얻고 매일 찾아갔다”고 밝혔다.

이어 김민교는 “결혼 생각이 없다가 와이프와 연애 중에 인사를 드리니 결혼하라고 했다. 그레서 아버지 돌아가시기 전에 결혼식을 올렸다"고 덧붙였다.

3년을 버티다 세상을 떠난 김민교 아버지. 그는 "1년 반만 더 사셨으면 'SNL'로 잘되는 것까지 보셨을 텐데 못 보여줘서 안타깝다"며 눈물을 보였다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지