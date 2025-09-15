사진=곽튜브 유튜브

곽튜브가 청첩장을 공개했다.15일 곽튜브(곽준빈)의 유튜브 채널에는 '오래된 일본 친구의 가족 결혼식 초대하기' 일본 편이 공개됐다.이날 곽튜브는 10월 결혼을 앞두고 청첩장을 공개했다. 흰색 심플한 청첩장에는 'We are getting married!'라는 문구가 적혀있었다.곽튜브는 "본격적으로 결혼 준비를 하다 보니 정신이 없다. 한국에서는 청첩장 모임도 하고, 연락도 드렸는데 외국 친구들이 많아서 결혼 소식을 전하지 않은 채로 일본부터 청첩장 여행을 해보려고 한다"고 밝혔다.그는 "우즈베키스탄 형제들을 기다리는 분들이 많은데, 사실 비자 준비하는 것만으로 시간이 부족하다"고 토로했다.친구 미나미와 미나미 어머니를 만나러 일본으로 향하는 길. 곽튜브는 "청첩장 돌리는 게 민망하더라"고 속내를 털어놨다.여행 중간에 청첩장을 건넨 곽튜브는 "한국에서 결혼식을 한다. 아직 사진도 없지만, 전부 준비해놨다. 지금 다른 나라 초대 여행 중이다. 다음에는 삿포로와 우즈베키스탄으로 향할 예정"이라고 이야기했다.미나미 어머니는 한국과 일본 결혼식 차이에 대해 물었고, 곽튜브는 "예전에는 한복을 입었는데, 요즘에는 잘 안 입는다. 남자는 슈트, 여자는 드레스를 입니다. 어머니들만 한복을 입는다"고 설명했다.곽튜브는 결혼 소식과 함께 "아기도 있다. 여자인지 남자인지 모른다. 그래서 결혼식을 서두르게 됐다"고 말했다. 미나미는 "아기가 무조건 귀엽겠다. 성별 알게 되면 알려달라"며 미소를 지었다.세계 각국의 친구들이 모일 곽튜브 결혼식. 미나미는 "슈퍼스타들이 오는 결혼식에 우리 같은 일반인이 가도 되냐"고 물었고, 곽튜브는 "미나미는 한국에서 일반인이 아니"라며 웃었다.미나미 어머니는 식사부터 아내 선물까지 챙겨주며 다정한 모습을 보였다. 곽튜브 미안함에 "내가 사겠다"고 하자 미나미는 "돈은 아내와 아기에게 쓰라"고 했다.여행 후 곽튜브는 "이렇게 좋아해 주실 줄 몰랐는데, 너무 감동이다. 내가 뭘 한 게 있다고 이렇게 잘해주시는지.. 감사하다"고 말했다.한편, 곽튜브는 오는 10월 5살 연하의 비연예인 여친과 비공개 결혼식을 올린다. 사회는 전현무가 맡는다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr