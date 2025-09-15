SNS

아이브 장원영 친언니인 배우 장다아가 궁전같은 집을 공개했다.15일 장다아는 자신의 계정을 통해 "𝒮𝑒𝓇𝒶의 홈𝕤𝕨𝕖𝕖𝕥홈🚪👀"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 장다아는 채널A '금쪽같은 내스타' 촬영장에서 사진을 남기는 모습. 세트장은 화려한 조명과 장식품들로 가득차있다.한편 장다아는 현재 지니TV 오리지널 드라마 ‘금쪽같은 내 스타’에 출연중이다. ‘금쪽같은 내 스타’는 대한민국 최고의 톱스타 봉청자(엄정화 분)가 하루아침에 평범한 중년 여성이 된 후 펼쳐지는 이야기를 담는다. 장다아는 극중 교통사고가 일어나기 전, 25년 전 톱스타였던 임세라로 분했다. 임세라는 권위 있는 시상식에서 여우주연상을 거머쥐는 등 한국인이라면 누구나 알 법한, 당대 최고의 톱스타로 그려진다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr