사진=넷플릭스

배우 이상윤이 특별출연만으로 존재감을 빛냈다.이상윤은 지난 12일 전편이 공개된 넷플릭스 시리즈 '은중과 상연'에서 류은중(김고은 분)과 천상연(박지현 분)의 일생의 한 부분을 차지하는 영화감독 '경승주'로 분했다.경승주는 극 중 영화 '굿 맨'의 연출을 맡게 되며 류은중, 천상연과 함께하게 됐다. 경승주가 첫 번째로 내건 조건은 천상연이 공동 프로듀서로서 프로젝트에 합류하는 것이었다. 유부남인 경승주는 천상연과의 염문설에도 "틀린 말은 아니지 않아?"라며 오히려 의연하게 되받아쳤다.관객들의 마음을 읽는 영화감독인 만큼, 경승주는 인물 간의 미묘한 심리를 간파하는 데는 도가 텄다. 동창이었다던 류은중과 천상연의 서먹한 모습을 보며 두 사람의 얽히고설킨 과거 서사를 단번에 유추했다. 상황을 읽고, 상황을 주도하는 능력 역시 비범한 경승주는 자신의 의견을 피력하는데도 거침이 없었다. 그런가 하면, 영화 이야기를 할 때면 눈을 빛내는 등 프로페셔널한 면모도 엿볼 수 있었다.경승주를 연기한 이상윤은 실제 영화감독 같은 높은 싱크로율 속에 어떠한 상황에서도 미소를 잃지 않는 서글서글한 매력으로 능글미 넘치는 캐릭터를 탄생시켰다. 이상윤은 여유로운 눈빛으로 모든 것을 꿰뚫어 보며 작품에 때로는 긴장감을, 때로는 유쾌함을 전하며 극의 분위기를 환기했다.이상윤은 오는 16일 개막하는 연극 '고도를 기다리며를 기다리며'를 통해 무대에 오른다. '고도를 기다리며를 기다리며'는 미국 배우 겸 극작가인 데이브 핸슨의 대표작으로, 부조리극의 고전 '고도를 기다리며'를 재치 있게 오마주한 메타 코미디 연극이다. 이상윤은 현실과 꿈 사이에서 방황하는 청년 '밸'을 맡아 신선한 에너지를 불어넣는다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr