스타쉽엔터테인먼트의 막내 그룹 아이딧이 소속사 선배들의 따뜻한 조언 속에서 첫걸음을 내디뎠다.아이딧(IDID·장용훈, 김민재, 박원빈, 추유찬, 박성현, 백준혁, 정세민)은 15일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 첫 번째 미니 앨범 '아이 디드 잇.'(I did it.) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.아이딧은 여러 유명 아티스트를 배출한 스타쉽에서 5년 만에 선보이는 보이그룹이다. 장용훈은 "많은 관심과 기대를 받고 있음에 감사하고 설렌다. 선배들처럼 월드 투어나 해외 페스티벌 등 큰 무대에서도 퍼포먼스 역량을 발휘하고 싶다. 기대에 부응할 수 있도록 하겠다"고 말했다.아이딧의 데뷔를 앞두고 몬스타엑스, 아이브, 크래비티 등 소속사 선배들이 조언을 아끼지 않았다. 박원빈은 "선배들이 현장이나 회사에서 마주칠 때마다 웃으면서 응원해 줬다. LA에서 열린 케이콘 때 몬스타엑스 선배들이 '최선을 다하라'고 조언해 줬다. 그 조언에 따라 선배님들의 명성에 걸맞은 후배가 되겠다"고 했다.백준혁도 "크래비티 선배들이 '무대는 기세다, 겁먹지 마라'라고 조언해 줬고, 아이브 레이 선배도 무대에서 활용할 수 있는 제스처나 무대 매너 등을 알려줬다"고 덧붙였다.아이딧이라는 그룹명에는 '무엇이든 노력으로 결국 해내고야 말겠다'는 포부를 담았다. 타이틀곡 '제멋대로 찬란하게'는 자유롭고 에너지 넘치는 감성을 담은 곡으로, 어쿠스틱 기타와 리드미컬한 드럼이 이끄는 경쾌한 사운드 위에 멤버들의 청량한 보컬이 더해져 밝고 쿨한 아이딧만의 청춘 에너지를 보여준다.아이딧의 데뷔 앨범 '아이 디드 잇.'(I did it.)은 이날 오후 6시 각종 온라인 음원사이트에서 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr