런닝맨

유재석도 절친한 동생 김종국의 결혼에 아쉬움 섞인 농담을 던졌다. 국민 MC마저도 답답함을 감추지 못했다.김종국은 지난 5일 서울 모처에서 비연예인 연인과 비공개 결혼식을 올렸다. 결혼식은 양가 가족과 일부 연예인만 초대받았고, 매니저를 동행하는 것은 금지였다. 실제로 그의 결혼은 하객이 찍은 사진이 한 장도 공개되지 않아 '007 결혼', '철통 보안' 등으로 화제를 모았다.김종국의 본래 의도는 비연예인 아내와 그의 가족을 배려하기 위해서였을 터. 그러나 그 의미가 무색해지고 있다. 두 달 가까이 방송에서 결혼 소재를 에피소드화시키며 끊임없는 화제성을 만들어내고 있기 때문.그동안 김종국의 60억원대 신혼집, 결혼식 장소와 날짜, 멤버들에게 결혼 소식 알리기, 예비 신부의 정체 등 거의 모든 과정을 예능 소재로 풀어냈다. SBS '미운 우리 새끼', '런닝맨' 등에서 말이다.자신이 출연하고 있는 방송에서는 자연스레 결혼 이야기가 나올 수 있으니 예능까지도 이해했다. 그러나 김종국 본인조차도 이 상황을 즐기는 모양새다. 자신의 유튜브 채널을 통해 최근 '호랑이 장가가는 날...(Feat. 런닝맨, 용띠클럽, 조나단, 강훈, 주우재, 서장훈, 쇼리 외)'라는 제목의 영상을 게재했다. 영상에서 그는 "저와 관련된 소식으로 인해서 피로감을 느끼신 분들께 죄송한 마음"이라고 사과하며 "아껴주시고 또 응원해 주시고 새로운 출발에 상황을 많이 이해해 주신 여러분께 감사하다"고 밝혔다.더불어 김종국의 결혼 소식에 놀란 찐친들의 리얼 반응을 공개하기도 했다. 영상에는 서장훈, 유재석, 양세찬, 지석진, 조나단, 주우재 등이 김종국의 결혼에 리액션하는 모습이 담겼다. 실제로 이 모습을 썸네일로 지정하기도 했다.'런닝맨' 멤버들이 계속해서 결혼 이야기를 꺼냈을 때 "왜 자꾸 결혼식 날짜를 얘기해"라며 다소 예민하게 반응했던 김종국이다. 앞뒤가 다른 그의 모습은 아이러니하다. 모든 것이 비밀이고, 누군가 물어보면 짜증을 내지만서도 스스로 또 결혼 소재를 이용하고 있다. 진정으로 아내를 위해 '비밀'로 하고 싶다는 건지, 아니면 '비밀'이라는 명목 아래 새로운 화제성을 만들어내고 싶은 건지 알쏭달쏭하다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr