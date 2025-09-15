사진제공=채널A

배우 이필모가 아버지에게 어머니의 사망 소식을 아직 알리지 못했다고 밝혔다.15일 오후 8시 10분 방송되는 채널A ‘절친 토큐멘터리 – 4인용식탁’에서는 27년 차 배우 이필모 편이 방송된다.이날 이필모는 서울예대 93학번 동기이자 32년 지기인 절친 이종혁과 김민교를 집으로 초대해 아내와 함께 절친들을 위한 한 상을 차린다.연애 프로그램을 통해 만나 결혼한 이필모는 두 아들을 키우고 있는 집을 공개하며 "결혼 전엔 방 5개를 혼자 썼지만, 결혼 후엔 1평 베란다만 내 공간"이라고 해 유부남들의 공감을 자아낸다. 또 아내를 ‘아가’라는 애칭으로 부른다고 하자, 아내 서수연 씨가 “호칭만 아가일 뿐 (아가처럼 대하지 않는다) ‘아가, 이것 좀 치워라’고 한다”며 폭로를 이어간다.이필모의 가족사도 공개된다. 절약으로 세 남매를 키워낸 어머니를 떠올리며 어린 시절엔 집이 어려워 자반고등어 두 마리로 일주일을 버티고 우유 급식비를 내지 못한 적도 있었다고. 이후 20년 동안 출연료를 어머니께 드렸고, 어머니가 이를 모아 집을 장만했다고 전해 절친들의 놀라움을 자아낸다.이어 2023년 일평생 고생하신 어머니가 세상을 떠난 뒤, 장례식장에서 새벽까지 함께하며 운구를 도와준 이종혁에게 고마운 마음을 전한다. 그는 어머니가 생전에 입으셨던 옷을 지금도 그대로 간직하고 있다며 어머니를 향한 그리움을 드러내면서도, 기억이 온전하지 못한 아버지에게 돌아가신 어머니 소식을 아직 전하지 못했다고 밝혀 안타까움을 더한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr