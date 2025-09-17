사진=넷플리스

2001년생 배우 김재원이 넷플릭스 시리즈 '은중과 상연'에서 '천상학' 역을 맡아 특별한 울림을 전했다. 그는 내년 상반기 공개 예정인 '유미의 세포들' 시즌 3에서 1991년생 김고은의 핑크빛 상대역으로 낙점됐다. 대세로 자리 잡은 변우석, 이채민의 바통을 이어받을지 관심이 쏠린다.넷플릭스 시리즈 '은중과 상연'은 매 순간 서로를 가장 좋아하고 동경하며, 또 질투하고 미워하며 일생에 걸쳐 얽히고설킨 두 친구, 은중과 상연의 모든 시간들을 마주하는 이야기다.김재원이 분한 '천상학'은 '상연'(박지현 분)의 친오빠이자 '은중'(김고은 분)의 첫사랑이다. 집에 놀러 온 은중과 종종 마주치던 그는, 어느 날 은중을 집까지 데려다주던 길에 카메라로 그녀의 동네 골목을 찍으며 '예쁘다'고 말한다. 사진 찍는 것을 좋아하는 천상학의 시선은 은중에게 낯설게 다가왔지만, 곧 소박한 아름다움을 발견하고 한동안 시선을 머문다. 짧지만 인상적인 이 순간은 은중의 기억 속에 오래도록 남는다.천상학은 은중의 잊혀지지 않는 첫사랑으로, 맑고 단정한 청년의 이미지를 지닌 인물이다. 김재원은 첫사랑의 풋풋하고 따뜻한 분위기를 자연스럽게 그려내며, 인물의 서정을 설득력 있게 완성했다. 김재원 특유의 순수하고 맑은 이미지가 캐릭터와 잘 어우러져 시청자들에게도 깊은 여운을 남겼다.김재원은 절제된 감정 표현과 깊이 있는 연기로 존재감을 드러냈다. 눈빛과 표정의 미묘한 변화를 통해 캐릭터의 감정을 섬세하게 그려내며, 은중과 상연의 서사 속에서 천상학이 지니는 의미를 더욱 선명하게 각인시켰다. 그의 연기는 인물의 잔잔한 여운을 한층 깊게 전하며, 작품 전반에 특별한 의미를 더했다.앞서 드라마 '우리들의 블루스', '킹더랜드', '옥씨부인전' 등에서 다양한 캐릭터를 통해 존재감을 입증해 온 김재원은 이번 작품을 통해 또 한 번 깊은 인상을 남기며 배우로서의 저력을 증명했다. 이어 내년 상반기 방영 예정인 '유미의 세포들3'에서는 순록 역으로 출연을 앞두고 있어, 앞으로 그의 행보에 더욱 기대가 커진다.'은중과 상연'은 넷플릭스를 통해 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr