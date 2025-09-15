/ 사진 제공 = SBS 금토드라마 '사마귀: 살인자의 외출' 방송 화면, '고현정' 영상 캡처

고현정이 '사마귀'에서 열연 중이다.고현정은 SBS 금토드라마 ‘사마귀: 살인자의 외출’ 4회에서 고현정이 휘몰아치는 극을 이끌어가며 역대급 충격을 선사했다. 고현정은 극 중 잔인한 연쇄살인마 사마귀이자 차수열(장동윤 분)의 엄마 정이신 역을 맡았다.모방범을 잡기 위한 정이신과 차수열의 공조는 다시 시작됐다. 모방범은 정이신의 첫 살인을 알고 있는 인물인 만큼, 과거 정이신이 남편을 죽였을 당시의 주변 이웃들부터 의심해 보기로 한 것. 이웃들에 대해 질문하는 차수열에게 정이신은 "정연이 강한 애야? 내 존재가 알려져도 네 옆에 있어줄까?"라며 차수열을 걱정했고, 이어 모든 사실을 알고 있는 서구완(이태구 분)을 본인이 직접 죽이겠다며 심상치 않은 말을 하기도 했다.정이신의 말은 곧 행동으로 이어졌다. 정이신은 형사를 제압하고 독을 먹인 뒤, 탈출을 감행했다. 이전에 보였던 정이신의 수상한 행동이 바로 독이 있는 곤충 남가뢰를 몰래 키우고 있었던 것으로 밝혀지며 섬뜩함을 안기기도. 탈출한 정이신이 향한 곳은 다름 아닌 차수열의 집이었고, 아내 이정연(김보라 분)을 찾아와 “안녕”이라고 말하는 그의 모습은 경악을 불러일으켰다.한편, 정이신이 자신을 죽일 거라고 생각한 서구완 역시 병원을 탈출하지만 결국 도주 중 뺑소니차에 치여 사망한다. 이에 형사 김나희(이엘 분)는 뺑소니 사건이 우발적 사고가 아닌 계획된 사고라고 의심한다. 과연 이 사고는 정이신과 관련이 있을지, 아니면 모방범의 계략인 것인지 궁금증을 자아냈다.정이신의 탈출과 이정연과의 만남이 동시에 그려지며 경악스러운 전개와 예상 밖의 충격이 난무하는 가운데, 이 모든 것을 선두에서 이끌며 '사마귀: 살인자의 외출'을 완성시켜가는 고현정의 존재감이 다시 한번 주목받고 있다.특히 지난 8일 고현정의 유튜브 채널에서는 고현정이 '사마귀: 살인자의 외출' 출연진들을 초대, 드라마의 성공을 기원하며 함께 시간을 즐거운 보낸 영상이 공개됐다. 함께 고생한 배우들을 격려하고 방송을 기념하기 위해 고현정은 정성을 가득한 마음을 담아 직접 모든 것을 후문. 이처럼 고현정이 작품 안팎으로 '사마귀: 살인자의 외출'을 가장 든든하게 받쳐주고 있기에 작품의 매력이 더욱 빛을 발할 수 있다는 반응이다.장동윤의 모방범 찾기가 극에 긴장감을 극대화한다면, 과거와 현재를 오고 가며 쌓아지는 고현정의 서사는 극에 몰입감을 더하는 것은 물론 특유의 공포를 자극하며 흥미를 불러일으키고 있는 상황. 어느덧 중반부로 들어선 '사마귀: 살인자의 외출'의 남은 회차가 안방극장에 어떤 파장을 일으킬지 기대가 뜨겁다.한편, 고현정 주연 SBS '사마귀: 살인자의 외출'은 매주 금, 토요일 밤 9시 50분에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr