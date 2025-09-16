사진=텐아시아DB

2000년생 가수 배진영이 솔로로 첫 팬 콘서트를 개최한다. 앞서 그는 2017년 워너원으로 데뷔한 뒤 그룹 활동 종료 후 2019년 CIX로 새 출발 했으며, 지난해 8월 소속사 계약 만료와 함께 팀에서 탈퇴했다.배진영은 11월 8일과 9일 양일간 서울 광진구에 위치한 티켓링크 1975 씨어터에서 팬 콘서트 'BEGIN, YOUNG(비긴, 영)'을 개최한다.현재 솔로 데뷔를 앞둔 배진영은 새로운 음악과 한층 성장한 실력을 바탕으로 또 한 번의 도약을 준비하고 있다. 이번 팬 콘서트는 솔로 아티스트로서 새로운 여정을 시작한 배진영이 팬들과 호흡하며 특별한 추억을 쌓는 뜻깊은 무대가 될 전망이다.또 배진영은 팬 콘서트를 통해 성숙해진 매력과 다채로운 음악 세계를 공개하며 팬들에게 잊지 못할 시간을 선사할 예정이다. 이번 공연은 새로운 시작을 함께 축하하고, 또 다른 도약을 함께 열어가는 의미 있는 자리가 될 것으로 기대를 모은다.'BEGIN, YOUNG'의 팬클럽 선 예매는 16일 오후 8시부터 진행되며, 일반 예매는 19일 오후 8시 온라인 예매 사이트 티켓링크에서 오픈된다.배진영은 최근 '2026 S/S 서울패션위크'에 참석했으며 '2025 신한 SOL Bank KBO리그' 삼성 라이온즈와 한화 이글스의 경기에서 시구자로 나서는 등 다채로운 활동으로 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr