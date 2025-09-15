류수영, 66억 성수동 건물주인데…♥박하선 "무모한 행동 이해할 수 없어" ('히든아이')

사진=텐아시아DB

박하선이 남편 류수영의 무모한 행동을 회상하며 한숨을 쉰다. 류수영은 2017년 박하선과 결혼 후 성수동 꼬마빌딩을 66억 원에 매매했다고 알려졌다.15일 방송되는 MBC 에브리원 ‘히든아이’ 현장 세 컷에서는 히든아이 사상 최대 규모로 만들어진 자동차 폭주족의 도심 질주와 함께 태국 파타야에서 벌어진 한국인 남성들의 집단 난투극이 소개된다.한 음식점에서 한국인 남성들이 패싸움을 하는 동안 날아다니는 그릇과 음식 사이에서 현지 손님들은 공포에 떨어야 했다. 그 장면에 김동현은 “싸울 땐 제대로 싸워야 하는데 한 대 맞고 계속 숙이고 있더라”며 한심해했다는 후문. 또 다른 영상에서 남성들의 무모한 행동을 보던 박하선은 ”남편도 종종 무모한 행동을 하는데 이해할 수 없다”며 한숨 쉬기도 한다. 비슷한 시기에 태국에서 발생한 한국인 남성들의 나라 망신 챌린지에 궁금증이 모인다.권일용의 범죄 규칙에서는 여성 속옷에 집착하는 ‘속옷 집착男’들이 등장한다. 여성 속옷만 1400벌 훔친 남성이 있는가 하면, 3개월 동안 여성 속옷과 스타킹만 신고 편의점을 방문한 변태남이 여성 아르바이트생의 신체 일부까지 만지는 범행을 저지르는 모습이 편의점 CCTV에 고스란히 담겼다.여성 아르바이트생의 신고로 경찰에 붙잡힌 남성은 황당한 변명을 했고 소유는 “정장을 입고 가도 모자랄 판에”라며 더욱 이해할 수 없다는 반응을 보인다. 편의점을 찾은 변태男의 뻔뻔한 변명은 무엇일지 알아본다.라이브 이슈에서는 수술 중 수술 담당의가 사라지면서 벌어진 충격적인 의료사고를 집중 조명한다. 수술을 받던 중 과다 출혈로 사망한 권대희 씨. 권대희 씨의 출혈량이 45kg 여성의 전체 혈액량과 맞먹는 수준이라는 사실에 소유는 “이게 말이 돼?”라며 분노하고, 박하선은 “저런데 사람이 어떻게 살아요”라며 안타까움을 감추지 못한다.그러나 권대희 씨가 사망하기 전까지 수술에 참여한 누구도 환자의 과다 출혈에 대한 심각성을 몰랐다. 그 이유는 마취된 환자를 두고 담당의가 수술방을 돌아다니며 여러 수술을 동시에 진행하는 공장식 수술 방식 탓에 의사가 계속 바뀔 수밖에 없었기 때문.게다가 의사 없이 간호조무사만 남겨진 수술실에서 간호조무사가 환자를 지혈하는 불법 의료행위까지 있었다. 심지어 권대희 씨가 생명을 잃어가는 순간에도 수술복을 제대로 갖춰 입지 않은 외부인이 수술실에 들어와 웃고 떠들며 수혈조차 하지 않은 정황까지 수술실 내부 CCTV에 그대로 담겼다.결국 권대희 씨는 목숨을 잃었지만, 담당의의자 병원 원장은 끝까지 잘못을 회피했고, 결국 원장은 의료법 위반으로 징역형을 선고받았다. 그러나 의사 면허가 취소가 됐더라도 재교부를 받을 수 있고, 지금 어디선가 의료행위를 하고 있을 수도 있다는 사실에 출연진은 또 한 번 분노한다.의료사고 당일의 수술실 내부와 환자를 사망에 이르게 하고도 뻔뻔함으로 일관했던 의사의 목소리는 이날 오후 7시 40분 방송되는 ‘히든아이’에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr